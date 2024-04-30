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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة | الكحول الإثيوبي يهزم الجمعية الرياضية الجزائري

صدى البلد

تغلب فريق مصنع الكحول الوطني الإثيوبي لكرة الطائرة «سيدات» على نظيره فريق الجمعية الرياضية لولاية بجاية الجزائري بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الـ16 ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة بالأهلي حتى 4 مايو المقبل.‏

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم الفريق الإثيوبي عرضًا جيدًا خلال اللقاء، ونجح في تحقيق الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط.
 
أنهى الجمعية الرياضية الجزائري الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-23، بينما عاد الفريق الإثيوبي وحسم الشوط الثاني بنتيجة 25-11، وواصل الفريق الإثيوبي تفوقه في الشوط الثالث لينهيه بنتيجة 25-21، قبل أن يحسم الشوط الرابع له والمباراة بنتيجة 25-20.

ومن جانبها عبرت مولا كاسا، مدربة فريق الكحول الإثيوبي، عن سعادتها بنتيجة المباراة وأداء اللاعبات، مؤكدة أنهن يسعين لحسم لقب البطولة.

ووجهت مدربة الفريق الإثيوبي الشكر إلى المسؤولين بالاتحاد الإفريقي والنادي الأهلي على حسن الاستقبال والتنظيم المتميز للبطولة، وتوفير كل سبل الراحة للفرق المشاركة.

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