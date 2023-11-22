عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يُحيل شكوى موظفة من ذوي الهمم للنيابة الإدارية

صدى البلد

أحال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، للنيابة الإدارية، الشكوى التي تقدمت بها إحدى الموظفات بمدرسة على بن أبي طالب الثانوية للبنين ،والتي تضرر فيها من وكيل المدرسة "قائمة بعمل مديرة المدرسة"،وتلتمس فى شكواها رفع الضرر عنها من تعمد مديرة المدرسة  اضطهادها وإهانتها بعدد من الإجراءات "وذلك بحسب ما ورد فى نص الشكوى" خاصة  وأن الشاكية من ذوي الههم.


جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح بالمواطنين ،الذى يحرص على عقده محافظ بني سويف، فى تواجد المسئولين المختصين لسرعة الحلول وتنفيذها ، بجانب تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية على مستوى المدن والقري بعقد لقاءات مماثلة، على أن يتم رفع المشكلات التي تحتاج لتدخل من المحافظة.

مصرع ربة منزل صدمها قطار في بني سويف

ندوة عن أورام الثدي لسيدات بني سويف بالتعاون مع القومي للمرأة

استمع المحافظ، لما ورد بمذكرة التربية والتعليم ،بخصوص شكوى الموظفة "صفاء عويس فني وسائل تعليمية" بمدرسة على أبن ابي طالب الثانوية بنين واستمع الشكوى الموظفة ، مناقشاً معها عدداً من التفاصيل ، حيث قرر إحالة الشكوى للنيابة الإدارية للبت فيها واتخاذ اللازم فى ضوء ما سوف تسفر عنه تحقيقات النيابة.

حضر اللقاء كل من : الدكتور هانى رجائي وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ، الأستاذة مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين، الأستاذ  أحمد مرسي مدير الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف خدمة المواطنين تحقيقات النيابة غنيم محافظ بنى سويف علي بن أبي طالب محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء للمحاكمة العاجلة

300 جنيه|الذهب يتراجع لأول مرة بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

حقيقة إخلاء القرية الذكية بعد انبعاث رائحة كريهة بها

رسميًا الآن| سعر الدولار بالبنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

ادعوله بالرحمة.. شريف رمزى يعلن وفاة شقيقه بعد صراع مع المرض

إحباط وغضب شديد.. صفقة الأسرى مع حماس تثير ضجة كبيرة داخل إسرائيل

مفاجأة سارة تسعد ملايين المصريين.. الإعلان عن كشف ضخم من الغاز الطبيعي

موضوعات متعلقة

مصرع ربة منزل صدمها قطار في بني سويف

ترشيحاتنا

حزب الله يعلن توجيه 6 ضربات استهدفت ثكنات عسكرية إسرائيلية

الأردن يعزز انتشار جيشه على طول الحدود مع إسرائيل

لحظة وصول العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لمطار القاهرة .. شاهد

بعد إعلان مرضها.. رسائل دعم للإعلامية نجوى إبراهيم وآخر تطورات حالتها الصحية

أبرزهم رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام.. المتحف اليوناني الروماني يشهد سلسلة من الزيارات الرسمية.. صور

بث مباشر.. الرئيس السيسي يستقبل ملك الأردن بمطار القاهرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتخطى 100 ألف جنيه.. سعر إطلالة أنابيلا هلال يثير الجدل

فنانات دعمن القضية الفلسطينية على طريقتهن.. أبرزهن أصالة وأسما شريف منير

منهم أشرف زكى.. صور من جنازة شقيق شريف رمزى

إطلالة كلاسيكية.. هايدي موسى تستعرض جمالها| شاهد

فيديو

برعاية مصرية قطرية أمريكية .. تفاصيل صفقة تبادل الأسرى والهدنة بين حماس وإسرائيل «فيديوجراف»

القوات المسلحة تنفذ مشروع إطلاق المياه بالترعة المغذية لمشروع شرق الريف المصرى بتوشكى

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟| فيديو جراف

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ