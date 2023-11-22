محافظ بني سويف يُحيل شكوى موظفة من ذوي الهمم للنيابة الإدارية

أحال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، للنيابة الإدارية، الشكوى التي تقدمت بها إحدى الموظفات بمدرسة على بن أبي طالب الثانوية للبنين ،والتي تضرر فيها من وكيل المدرسة "قائمة بعمل مديرة المدرسة"،وتلتمس فى شكواها رفع الضرر عنها من تعمد مديرة المدرسة اضطهادها وإهانتها بعدد من الإجراءات "وذلك بحسب ما ورد فى نص الشكوى" خاصة وأن الشاكية من ذوي الههم.



جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح بالمواطنين ،الذى يحرص على عقده محافظ بني سويف، فى تواجد المسئولين المختصين لسرعة الحلول وتنفيذها ، بجانب تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية على مستوى المدن والقري بعقد لقاءات مماثلة، على أن يتم رفع المشكلات التي تحتاج لتدخل من المحافظة.

استمع المحافظ، لما ورد بمذكرة التربية والتعليم ،بخصوص شكوى الموظفة "صفاء عويس فني وسائل تعليمية" بمدرسة على أبن ابي طالب الثانوية بنين واستمع الشكوى الموظفة ، مناقشاً معها عدداً من التفاصيل ، حيث قرر إحالة الشكوى للنيابة الإدارية للبت فيها واتخاذ اللازم فى ضوء ما سوف تسفر عنه تحقيقات النيابة.

حضر اللقاء كل من : الدكتور هانى رجائي وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ، الأستاذة مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين، الأستاذ أحمد مرسي مدير الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.