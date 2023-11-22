ندوة عن أورام الثدي لسيدات بني سويف بالتعاون مع القومي للمرأة

تحت رعاية الدكتور محمد هانىء غنيم محافظ بنى سويف ، عقد فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف ،ندوة تثقفية عن "أورام الثدى لسيدات بنى سويف " ، ضمن خطة الهيئة العامة للتأمين الصحي بقيادة الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة ، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة لأورام الثدي.

من جانبه أوضح الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام فرع الهيئة ببني سويف، أن الندوة شارك فيه نحو 70 من السيدات العاملين بالتأمين الصحي، وأعضاء المجلس القومي للمرأة.، حيث تضمنت يوما علمياً عن صحة المرأة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحه المرأة لأورام الثدي ، والتي شملت محاضرات لشرح أهمية الاكتشاف المبكر لأورام الثدي وطرق العلاج وتصحيح المعلومات والشائعات الخاطئة للمنتفعين ، حيث قام بالتدريب كل من: الدكتور ياسر قطب استشاري جراحه الأورام ومقرر لجنه الأورام بمستشفى التأمين الصحي والدكتورة ليديا فرج لمعي استشاري الأورام بالمعهد القومي للأورام.

شهد البرنامج التدريبي إشراف وحضور كل من: الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحي، الدكتور شهاب الدين صلاح مدير إدارة الشئون الطبية، الدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب ،والدكتورة حنان خلف مدير المكتب الفنى والجودة ومسؤول حملة مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة لأورام الثدى