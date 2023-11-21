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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التهديدات الموجهة للأمن القومي ومستقبل الصراع العربي الإسرائيلي.. ندوة بسياسة واقتصاد بني سويف

كلية السياسة ببني
كلية السياسة ببني سويف

 نظم مركز الدراسات الاستراتيجية والاقتصادية بكلية السياسة والاقتصاد، جامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف اليوم، ندوة بعنوان "التهديدات الموجهة للأمن القومي المصري ومستقبل الصراع العربي الإسرائيلي ، حيث حاضر في الندوة اللواء الدكتور هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا ، وبحضور الدكتورة نجلاء بكر عميد الكلية، والدكتور عبد الرحمن عبد العال مدير و وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام والطلاب.

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تناولت الندوة عدة موضوعات منها ضرورة التفرقة بين مفاهيم كل من المخاطر والتحديات والتهديدات والأخطار لاختلاف استراتيجيات كل منها من جانب الدول، وتحليل المشروعات الإقليمية التوسعية في المنطقة العربية، وهي كل من المشروع الإسرائيلي والإيراني والتركي وما يمثله من تهديد للأمن والدور الإقليمي لمصر.


بالإضافة إلى التأكيد على أن الإدارة الاحترافية من جانب القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الأمنية، للتصدي لهذه التهديدات، والتوظيف الأمثل لأوراق الضغط المصرية سواء في مواجهة الحرب في غزة أو في تدهور الأوضاع في كل من ليبيا والسودان أو في مواجهة قضية سد النهضة، فضلاً عن أن وعي الشعب بهذه التهديدات ومساندته للقيادة السياسية ومؤسسات الدولة يمثل عاملاً مهماً في نجاح استراتيجيتها في التعامل معها.

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