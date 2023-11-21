محافظ بني سويف يستقبل نقيب معلمي مصر لتعزيز سبل التعاون

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،بمكتبه، خلف الزناتي نقيب المُعلمين _رئيس اتحاد المُعلمين العرب، في حضور الأستاذ محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، الأستاذ مصطفى الديب نقيب معلمي بني سويف، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين المحافظة والنقابة لدعم المنظومة التعليمية.



رحب المحافظ بنقيب مُعلمي مصر في زيارته لبني سويف ،مشيراً إلى اعتزازه بدور النقابة باعتبارها لسان حال المُعلمين والكيان المُعبر عن طموحاتهم واحتياجاتهم، مؤكداً أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتطوير المنظومة التعليمة بكافة عناصرها من إنشاءات وبنية تحتية وتدريب وتأهيل العنصر البشري لرفع قدرات المعلمين ،وذلك في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تناول اللقاء تعزيز سبل التعاون وتنسيق الجهود بما يخدم المُعلمين بالمحافظة،والذين يمثلون أحد أهم أركان المنظومة التعليمية، سعياً لتحسين مناخ التعليم لتخريج كوادر تتمتع بالقدرة على سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي، حيث عبر نقيب المُعلمين عن تقديره لجهود المحافظ"د. محمد هاني غنيم" ودعمه كافة الخطط والخطوات العملية للارتقاء بالمنظومة التعليمية على مستوى المحافظة ، والعمل على تعزيز جهود تذليل العقبات التي قد تواجه عناصر المنظومة.

وفى ختام اللقاء تم تبادل الدروع، حيث أهدى محافظ بني سويف نقيب المُعلمين درع المحافظة،فيما تسلم المحافظ درع نقابة المعلمين الذي أهداه النقيب تقديره لدعمه الكامل وتعاونه الكبير للنهوض والارتقاء بقطاع التعليم بالمحافظة.