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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ضمن مهرجان أم الإمارات.. رامي صبري يحيى حفلا غنائيا بأبوظبي 9 ديسمبر

بوستر حفل رامي صبري
بوستر حفل رامي صبري

يستعد المطرب رامي صبري لإحياء حفل غنائي يوم 9 من شهر ديسمبر المقبل، وذلك ضمن فعاليات مهرجان أم الامارات.

الحفل يقام فى إماراة أبو ظبي ومن المفترض أن يتم طرح تذاكر الحفل خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويقدم رامي صبري خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة والمتنوعة، لتكون مختلفة عن أخر حفلاته التى قدمها فى السعودية وقدم فيها الأغاني الدرامية فقط.
 

حفل رامي صبري وليلة الدموع 

وأحيا رامي صبري حفلا غنائيا الأسبوع الماضي ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، بعنوان ليلة الدموع وشارك فيها كل من تامر عاشور ورامي جمال وآدم.

وحرص رامي خلال هذا الحفل على تقديم مجموعة من الأغاني الدرامية ورفض هو وباقى المشاركين فى الحفل تقديم أى أغاني متنوعة أو مقسوم مؤكدين على ضرورة الالتزام بهوية الحفل. 

تاجيل حفلات رامي صبري

كان رامي صبري قد أعلن تأجيل حفلاته داخل وخارج مصر تضامنا مع الشعب الفلسطيني عبر حسابه بموقع إنستجرام خلال الشهر الماضي وتحديدا بعد الحرب على غزة

وكتب عبر حسابه بموقع إنستجرام : تأجيل جميع حفلاتي داخل وخارج مصر حدادًا علي شهدائنا في فلسطين الغالية. 

رامي صبري فعاليات مهرجان أم الامارات مهرجان أم الامارات

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