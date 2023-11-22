تذبذب غريب في أسعار الذهب ومفاجأة بعيار 21

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن مستجدات اسعار الذهب و الدولار عالميا و محليا حيث أسعار الدولار محليا، والتى شهدت استقرارا منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 8 أشهر، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات ما عدا البنك المركزى المصرى الذى تراجع سعر الدولار فيه وسجل للشراء 30.82 جنيه، بعد 30.83.جنيه، وسجل للبيع 30.95 جنيه

وذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة وبيان البنك المركزي المصري الأخير وبيان الحكومة الذى كشف عن الحصيلة الدولارية خلال العام المالي 2022-2023، بالتزامن مع هبوط قوي يضرب سعر الأخضر عالميا.



كما سجل سعره في أكبر بنكين حكوميين وهما "بنك مصر،

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