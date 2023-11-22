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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وليد الكرتي يغيب عن صفوف نادي بيراميدز للإصابة

وليد الكرتي
وليد الكرتي

يفتقد فريق نادي بيراميدز لجهود لاعب الوسط المغربي  وليد الكرتي لعدة أيام خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعب.

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وليد الكرتي واسامة جلال يجددان التعاقد مع بيراميدز

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إصابة نجم بيراميدز وغيابه عن لقاء مازيمبي في دوري الأبطال| أحمد حسن يكشف

وكشف الدكتور مصطفى المنبري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أن وليد الكرتي يعاني من مزق في السمانة يعاني منه منذ أيام ويخضع معه لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف بهدف تجهيزه للمشاركة في الأيام المقبلة في ظل ضغط وتوالي المشاركات محليا وقاريا.

الكرتي يغيب عن مواجهة مازيمبي

ويغيب الكرتي عن مباراة بيراميدز المقبلة في مواجهة مازيمبي الكونغولي المحدد لها السادسة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في أولى مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن بيراميدز سيفتقد كذلك لجهود الدولي مصطفى فتحي بعد إصابته بمزق في العضلة الأمامية في المعسكر الأخير للمنتخب الوطني الأول.

بيراميدز الإصابة وليد الكرتي الكرتي مازيمبي الجمعة

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