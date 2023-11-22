تسرب غاز في القرية الذكية.. وذعر بين المصابين | ماذا حدث؟

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن حادث تسرب الغاز الذى حدث فى القرية الذكية، حيث انتشرت رائحة نفاذة للغاز الطبيعى فى القرية الذكية ظهر اليوم تسببت فى حالة ازعاج للجميع داخل القرية وإصابة البعض بحالات اختناق وتم نقلهم الى المستشفى .

وتم الابلاغ عن التسرب و أعلن مصدر طبي، استجابة هـيئة الإسعاف، لادعاء تسرب غاز، ظهر اليوم، داخل القرية الذكية، طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي المنطقة الصناعية - أبو رواش، بمحافظة الجيزة.

وكشفت الوزارة عن انه فور تلقي البلاغ، تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف والتى قامت بنقل 19 مصابا.

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