عضو اتحاد الغرف التجارية: منتدى الأعمال السعودي المصري فرصة لزيادة الاستثمارات

قال مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن منتدى الأعمال المصري السعودي يعد أحد أهم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية، والذي ويضم ممثلين من القطاع الخاص والقطاع الحكومي من البلدين.

وأوضح المكاوي، في تصريحات صحفية، أن مصر والسعودية تتمتعان بعلاقات اقتصادية قوية، حيث تعد السعودية أكبر شريك تجاري لمصر في العالم العربي، كما تستثمر السعودية بشكل كبير في مصر.

وأشار مصطفى المكاوي، إلى أن منتدى الأعمال المصري السعودي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية، وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي من البلدين، فضلا عن خلق فرص استثمارية جديدة بين البلدين.

وقال مصطفى المكاوي، إنه تم التباحث بشأن العديد من ملفات التعاون وزيادة الاستثمارات فضلا عن ضخ استثمارات جديدة في قطاعات عديدة بين البلدين، كما أن هناك مقترح سعودي لإتمام التبادل التجاري بين مصر والسعودية بالعملات المحلية، ومن المقرر أن يخضع المقترح لمباحثات بين البنكين المركزيين في البلدين.

وكشفت سفارة السعودية في القاهرة، مؤخرا أن حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر بلغ 221 مليار ريال (59 مليار دولار)، مع سعي البلدين نحو تحقيق التكامل التجاري وتفعيل الشراكة الاستراتيجية.

وأوضحت السفارة في بيان، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 25 مليار ريال في 2018 إلى 36 مليار في 2019.

وانخفض التبادل التجاري إلى 29 مليار ريال في 2020 (عام الجائحة)، ثم سجل قفزة إلى 54.5 مليار ريال في 2021، ثم 76.5 مليار ريال في عام 2022 بنمو 40% على أساس سنوي.

وتأتي السعودية في المرتبة الثانية من قائمة الشركاء التجاريين لمصر في عام 2022.