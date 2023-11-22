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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية تطالب باغتنام الهدنة الإنسانية لتدفق المساعدات الطبية والوقود للمستشفيات

وزيرة الصحة الفلسطينية
وزيرة الصحة الفلسطينية

وجهت وزارة الصحة الفلسطينية نداء عاجلا الى جميع الأطراف بضرورة اغتنام الهدنة الإنسانية من أجل تدفق المساعدات الطبية والوقود للمستشفيات وخروج أعداد كبيرة من الجرحى.

وكانت دولة قطر أعلنت نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر  والولايات المتحدة الأمريكية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة، وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد.

وقالت وزارة الخارجية القطرية ، في بيان اليوم، إن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

وأضاف البيان "كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية".

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