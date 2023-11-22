لن نخسر.. تصريحات نارية من مدرب ميدياما الغاني قبل مواجهة الأهلي

كشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج"+90"، عن ادلاء المدير الفني لفريق ميدياما الغاني بتصريحات نارية قبل مواجهته مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، أكد فيها على عدم خسارة فريقه لمباراته أمام الاهلي.

وكتب امير هشام عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مدرب ميدياما الغاني: أنا واثق من أننا لن نخسر مواجهة الأهلي جهزت اللاعبين بشكل جيد لكي نعود من القاهرة بالفوز".

ويستعد الأهلي لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى ‏جولات دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.

واستغل الجهاز الفني توقف المسابقات بعد مباراة الفريق أمام الجونة في الدوري ‏بسبب الأجندة الدولية، ومنح اللاعبين راحة ‏للتخلص من حالة الإجهاد العضلي ‏بسبب ضغط المباريات والسفر الخارجي خلال المشاركة في بطولة الدوري‏ الإفريقي.‏