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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأوراق المطلوبة لأداء فريضة الحج

شهادة التحركات
شهادة التحركات

يرغب الكثير من المواطنين في أداء فريضة الحج و تجهيز المستندات المطلوبة  والتي من بينها  استخراج شهادة تحركات حيث يمكن للمواطنين الحصول علي تلك الخدمة عبر الإنترنت، لتسهيل الحصول عليها.

الأوراق المطلوبة لسفر الحجاج

وتشمل المستندات والأوراق المطلوبة من الفائزين بقرعة الحج والتي يجب تحضيرها استعدادا للسفر لأداء فريضة الحج والتي تشمل مايلي :-

  1. --  فيش حج مميكن.
  2. - إحضار شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيا.
  3. - تقديم 10 صور شخصية حديثة واضحة بشرط أن تكون الخلفية بيضاء.
  4. - استخراج شهادة تشمل استكمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات فيروس كورونا، بشرط تلقي آخر جرعة خلال 6 أشهر قبل السفر.
  5. تقديم تقرير طبى معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
  6. -تقديم شهادة صحية من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات بمدة لا تقل عن 10 أيام.
  7. - تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم
  8. - إحضار أصل جواز السفر المميكن بشرط ألا تقل مدة صلاحيته عن عام.

استخراج شهادة تحركات اونلاين 


وتقدم الدولة كافة التسهيلات للمواطنين المسافرين الراغبين في الحصول على شهادة التحركات عبر الانترنت فى ظل التحول الرقمي ويمكن للمواطنين الراغبين فى استخراج شهادة تحركات الحصول علي الخدمة اونلاين.

لو مسافر حج .. طريقة استخراج شهادة تحركات أون لاين

من غير مشاوير.. خطوات استخراج شهادة تحركات إلكترونيا

عبر خطوات بسيطة يمكن للمواطن استخراج شهادة تحركات أونلاين من خلال الدخول عبر موقع وزارة الداخلية حيث تتيح الوزارة العديد من خدماتها إلكترونيا.

خطوات استخراج شهادة تحركات اونلاين

  1. -  الدخول على موقع وزارة الداخلية كخطوة أولى من أجل استخراج شهادة تحركات اونلاين
  2. - وتشمل هذه الخطوة ضمن خطوات استخراج شهادة تحركات إنشاء حساب جديد من خانة تسجيل دخول، ثم اختر إنشاء حساب جديد
  3. - سيطلب منك ملئ طلب شهادة التحركات بكل البيانات الشخصية الصحيحة المطلوبة منك والرقم القومي.
  4. -  وفى هذه الخطوة  يتم دفع رسوم الخدمة، وتحديد موعد الاستلام، واستلام الشهادة من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة.
شهادة تحركات

أهمية شهادة التحركات


وتعد شهادة تحركات من بين المستندات الهامة والمطلوبة والتي يحتاجها المواطن عند التنقل من دولة لدولة أو الحصول على أوراق تثبت تحركهم داخل مصر وخارجها.

كما يمكن من خلال شهادة التحركات، توضيح تحركات صاحبها في السفر حيث تُسجل الخروج والدخول إلى البلاد بشكل عام ومفسر عبر المنافذ سواء البرية أو البحرية وأيضا الجوية.

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