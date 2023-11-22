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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حلمي النمنم: الانتصار على الاحتلال الإسرائيلي لن يتحقق إلا بحرب استنزاف

حلمي النمنم وزير
حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الحرب على قطاع غزة عادت لتؤكد بأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، لن يُحل إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية ذات سيادة على حدود 1967، وإعطاء الشعب الفلسطيني كل حقوقه.

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وتابع "حلمي النمنم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن حرب غزة تؤكد على ضرورة السعي بجدية للسلام سواء من خلال إنشاء دولتين، أو دولة واحدة ثنائية القومية، مشيرًا إلى أن منصور عباس زعيم الإخوان في إسرائيل  لديه خوف من إعلان إسرائيل  أنها دولة يهودية تمامًا، ومن ثم الطلب من المسلمين في إسرائيل الذهاب إلى الدولة الفلسطينية الجديدة. 
  وأشار إلى أن هناك شواهد كثيرة على أن الصراع الفلسطيني ليس دينيًا بدليل حدوث 3 مظاهرات في أمريكا ضد الحرب على قطاع غزة ، خلاف اعداد مظاهرة داخل الاحتلال  ضد الحرب على قطاع غزة. 
وأضاف أن مصر إذا قامت بإرسال دبابات إلى قطاع غزة ، فهذه القوات لن ينظر إليها على أنها قوات تحرير، ولكن سينظر إليها على أنها نوع جديد من الاحتلال للأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الانتصار على  الاحتلال الإسرائيلي لن يتحقق إلا بحدوث حرب استنزاف ، فالاحتلال خرج من جنوب لبنان بسبب شن حزب الله حرب استنزاف عليه في السابق.

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