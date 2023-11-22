الصحة الفلسطينية تعلن نبأ صادما عن المستشفى الإندونيسي في غزة

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إنه توجد 65 جثة فى ساحة المستشفى الإندونيسى لم يتم الوصول لها بسبب القصف الإسرائيلى المتواصل.

وأكد القدرة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى” المذاع عبر قناة “دى ام سى”، أن قطاع غزة يتعرض لتطهير عرقى تمارسه إسرائيل منذ 7 أكتوبر ولا يتوافر أي مقومات معيشية بقطاع غزة.

إبادة عائلات

وتابع، القصف الاسرائيلى المتواصل على قطاع غزة تسبب فى إبادة عائلات كاملة ونزوح الكثير من الفلسطينيين من شمال غزة=.

ووجه أشرف القدرة الشكر والتقدير للدولة الممصر وقطر على ما بذلوه من جهود حثيثة خلال الأيام السابقة للوصول لهدنة إنسانية حتى 4 أيام، مؤكدا أن القطاع الصحى سيكون المستفيد الأكبر، إذا ما تم زيادة المساعدات الطبية للقطاعات.

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