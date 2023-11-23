لقاءات البرنامج التثقيفي للمراحل التعليمية المختلفة بمدارس سيناء





واصلت مديرية أوقاف شمال سيناء عقد لقاءات البرنامج التثقيفي للمراحل التعليمية المختلفة بالمدارس ( ابتدائي - إعدادى- ثانوى ) للأسبوع الرابع على التوالي، بجميع مراكز محافظة شمال سيناء ، في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وتحت رعاية فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

وتستمر فاعليات البرنامج التثقيفي بالمدارس حتى يوم الأربعاء 29 نوفمبر الجاري ، وذلك بمشاركة نخبة من السادة العلماء أئمة المساجد بمديرية أوقاف شمال سيناء.

35لقاءا:



تأتى هذه اللقاءات ضمن عدد (٣٥) لقاء بالبرنامج التثقيفي تنفذها مديرية أوقاف شمال سيناء بالمدارس خلال شهر نوفمبر 2023م.