بينهم 3 أشقاء.. مسقى مائي يشعل مشاجرة ويسقط 8 مصابين بسوهاج

أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في مشاجرة نشبت بينهم؛ بسبب الخلافات القائمة بين طرفي المشاجرة على مسقى مائي بأرضهم الزراعية، بناحية قرية الحريدية بحري دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بإصابة 8 أشخاص في مشاجرة دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین أن طرفي المشاجرة كلاً من:" طرف أول المدعو أحمد ن.ع.م- 31 سنة- مصاب بكسر وجرح رضي بفروة الرأس، والمدعو ماهر ص.ع.م- 32 سنة- عامل- مصاب بكسر بالذراع الأيسر وجرح رضي بفروة الرأس، والمدعو خالد ص.ع.م- 38 سنة- عامل- مصاب بكسر بالأنف وجرح رضي بفروة الرأس، والمدعو حماده ا.م.م- 45 سنة- عامل- مصاب بكسر بالذراع الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم".

تم الأول والثاني إلى مستشفى طهطا العام، وتم نقل الثالث والرابع إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

وطرف ثانٍ:" المدعو احمد ع.ع.ا- 37 سنة- عامل- مصاب بكسر بالذراع الأيمن وجرح رضي بفروة الرأس، والمدعو حسين م.ع.ا- 36 سنة- عامل- مصاب بجرح رضي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، واشقائه المدعو السيد م.ع.ا- 35 سنة- عامل- مصاب بكسر بالذراع الأيمن وجرح رضي بفروة الرأس، والمدعو احمد م.ع.ا- 36 سنة، عامل، مصاب بجرح رضي بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الأول والأول من الطرف الثاني عصا شوم، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات على مسقى مائي بارضهم الزراعية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.