زينة تنعى صلاح رمزي بكلمات مؤثرة: حبيب قلبي وأخويا

نعت الفنانة زينة، صلاح رمزي، شقيق الفنان شريف رمزي، الذي توفى بعد صراع مع المرض.

ونشرت زينة عبر صفحتها الشخصية بموقع ا انستجرام، عدة صور لها برفقة الراحل صلاح رمزي، وعلقت قائلة: "الله يرحمك يا صلاح، كنت ملاك بابتسامة وتسامح وطيبة قلب عمري ما شوفت زيك،"الف رحمة عليك يا حبيب قلبي وأخويا، وخالص التعازي للغالي شريف رمزي، والأسرة الكريمة، أرجو منكم الدعاء لصلاح بالرحمة، ولأسرته بالصبر يارب".

وحددت أسرة الراحل صلاح رمزي شقيق الفنان شريف رمزي يوم السبت القادم ليكون موعدا لإقامة العزاء بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وكان صلاح شقيق شريف رمزي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض، وتم تشييع الجثمان عقب صلاة عصر اليوم.

تشييع جثمان شقيق شريف رمزي

وحرص عدد من النجوم على مشاركة الفنان شريف رمزى فى تشييع جثمان شقيقه صلاح وذلك بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان من بين هؤلاء النجوم ريهام عبد الغفور والاعلامى رامى رضوان والفنان هشام ماجد والمخرج محمد شاكر خضير.