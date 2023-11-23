اليوم.. انطلاق مؤتمر جراحة الأوعية الدموية بالإسكندرية لعرض أحدث تقنيات التشخيص والعلاج

ينطلق المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية ايجي فاسك برئاسة الدكتور مسعد سليمان، رئيس المؤتمر، اليوم الخميس ويستمر إلي يوم 25 ديسمبر بالإسكندرية.

وذلك بحضور مائة من علماء جراحة الأوعية الدموية من مختلف الدول الأجنبية الأوروبية تتضمن الولايات المتحدة وثمانية دول أوروبية وثمانية دول عربية إضافة الي مصر المضيفة للمؤتمر .



وقال الدكتور مسعد سليمان، رئيس المؤتمر، وأستاذ جراحة الأوعية الدموية إن المؤتمر يتضمن 10 ورش عمل ومائه وعشرون محاضرة علمية تتناول أحدث تقنيات علاج أمراض جراحة الأوعية الدموية من الانسدادات والتجلطات والمواد الحديثة المستخدمة لإذابتها أو شفطها.



وأضاف أن المؤتمر يتضمن عمليات تحويل الأوردة إلي شرايين لعلاج الحالات المتأخرة من القصور الحرج للدورة الدموية والحديث في استعمال الدعامات والبالونات الذكية.



وأشار إلي أن المؤتمر يناقش الإرشادات العالمية لعلاج قرح الدوالي بالعلاج الهجين والذي يعني الإزالة الجراحية للمادة المتخثرة واستبدالها بدعامات كما يعني بالحديث عن سبل التشخيص والعلاج لمرض إحتقان الحوض المزمن وكذلك الضعف الجنسي عند الرجال نتيجة التسرب الوريدي باستخدام الحقن الوريدي المباشر.



وذكر أن المؤتمر يتضمن الحديث في علاج تمدد الشرايين باستخدام الدعامات المغطاة مع إمكانية تعديلها لتتناسب مع فتحات الشرايين الثانوية وكذلك أحدث الطرق لعلاج انسداد شرايين المخ المتسببة للجلطات باستخدام دعامات الشريان السباتي عن طريق الرقبة.

وذكر أن المؤتمر سيناقش أحدث أجهزة سحب الجلطات من الشريان الرئوي وهي تقنية جديدة تصل نسبة نجاحها الي 97٪؜ علاوة علي الاستخدامات الحديثة لعلاج قرحه القدم السكري مثل أغشية الجنين