رفعت فياض: الجيش الإسرائيلي يقتل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.. فيديو

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، إن مصر تصدت بقوة لمخطط الاحتلال وتهجير سكان غزة إلى الأراضي المصرية، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي يقتل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.

رفعت فياض: الجهود المصرية القطرية، نجحت في الوصول إلى هدنة إنسانية في غزة

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني، عبر برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الجهود المصرية القطرية، نجحت في الوصول إلى هدنة إنسانية في غزة، إلى جانب العمل للوصول إلى حلول إلى وقف دائم للنار، مع استمرار الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية التي لم تتوقف منذ 7 أكتوبر الماضي.



وأشار الكاتب الصحفي رفعت فياض، إلى أن مصر تبذل جهوداً كبيرة للعمل على وقف الاقتتال وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الشرعية وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.