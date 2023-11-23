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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف السعودية| حقيقة تأخير إطلاق سراح الرهائن.. واعتقال مدير مستشفى الشفاء للتحقيق معه

صدى البلد

«FBI» تكشف حقيقة الانفجار على الجسر الحدودي مع كندا

مصدر فلسطيني مطلع: التأخير له علاقة بتفاصيل حول أسماء الأسرى الإسرائيليين وآلية تسليمهم

الجيش الإسرائيلي يعتقل مدير مجمع «الشفاء» الطبي بغزة

مدير صحة غزة: الجيش الإسرائيلي يطالبنا بإخلاء المستشفى الإندونيسي بالكامل

 

اهتمت الصحف السعودية اليوم الخميس بعدة أحداث عالمية ومحلية.

فقالت صحيفة عكاظ إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أكد أن الانفجار الذي وقع على الجسر الحدودي مع كندا لم يكن عملًا إرهابيًا، لافتًا إلى أنه لم يعثر على أي أثر للمتفجرات في مكان الحادث.

وقال المكتب في بيان صادر عنه: "لم تسفر أعمال البحث في مكان الحادث عن العثور على أي متفجرات ولم تظهر أي صلة بين الحادث والإرهاب".

وأضاف البيان أن المكتب أنهى أعمال التحقيق ونقل القضية حول الحادث إلى الشرطة المحلية كحادث مروري.

وأعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوكول، أنه لا مؤشرات على عمل إرهابي" في انفجار السيارة على الحدود الأمريكية مع كندا.

وحسب وسائل الإعلام الأمريكية، قالت هوكول، في مؤتمر صحفي، إنه لا يوجد ما يشير إلى أن انفجار السيارة على الحدود بين نيويورك وكندا اليوم الأربعاء له صلة بالإرهاب.

وأضافت أن التحقيق مستمر، لكن لا يوجد تهديد واضح للمنطقة.

وقالت مصادر لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، إنها محاولة لهجوم إرهابي.. وأضافت، أن هناك متفجرات كانت في المركبة في ذلك الوقت وأن شخصين كانا في السيارة لقيا حتفهما، وأصيب ضابط حدود.

وقالت صحيفة الرياض أن أفادت إذاعة كان الإسرائيلية، أن حركة حماس قررت إجراء تغييرات في اللحظة الأخيرة على الاتفاق مع إسرائيل، وهو ما كان سببًا في تأخير تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.

ووفقًا للإذاعة الإسرائيلية نقلًا عن مصدر مسئول، فإن ديفيد بارنيا، رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، سافر إلى قطر يوم الأربعاء، حيث أُبلغ أن حماس تريد إجراء تغييرات على مسودة الاتفاق. 

 

وأضافت إذاعة كان، أن إسرائيل أبغلت قطر أن حماس لم توقع على الاتفاق بعد، ويبدو أنهم ما زالوا يناقشون الموضوع. 

وبحسب المصادر المسؤولة، فإن الاتفاق لا يمكن تنفيذه لمدة 24 ساعة على الأقل، لأن قطر وحماس لم توقعا على النسخة النهائية للاتفاق.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط أن أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، اليوم الخميس، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت مدير أكبر مستشفى في غزة وهو مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سليمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن هناك أطباء آخرين اعتقلوا إلى جانب مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية.

وبحسب ما ورد تم اعتقال أبو سلمية أثناء إجلائه مع قافلة منظمة الصحة العالمية، حسبما قال طبيب طوارئ داخل مجمع الشفاء الطبي.

 

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أنه تم اعتقال مدير مستشفى الشفاء بـ غزة ونقله للتحقيق بشعبة الاستخبارات العسكرية وجهاز الشاباك.

 

ونقلت نفس الصحيفة أن مدير عام وزارة الصحة بغزة من داخل المستشفى الإندونيسي، قال إن القصف متواصل حول المستشفى من كل الجهات.

وأكد مدير عام وزارة الصحة اليوم الخميس، خلال تصريحات صحفية، أن قوات الاحتلال أنذرتنا بإخلاء المستشفى في 4 ساعات.

وأوضح أنه غادر أمس 450 مريضًا وبقي حوالي 200.

وتابع: نحمل 6 أو 7 أشخاص في كل سيارة إسعاف.

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