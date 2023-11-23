عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صيدلة حلوان تنظم ويبنار دولي عن الإشارات العصبية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

عقدت كلية الصيدلة بجامعة حلوان جلسة الويبنار الدولي الذي تنظمه بشكل دوري شهريا، حيث تناولت جلسة شهر نوفمبر الحالي كيفية تنظيم انتقال الإشارات العصبية في الخلايا العصبية الحسية.

txt

إطلاق مبادرة "اكسب صحتك" بجامعة حلوان لتشجيع الطلاب على نمط حياة صحي

txt

طارق دسوقي يحاضر لطلاب المعاهد العليا عن دور الفن كقوة ناعمة

وعقدت الفعاليات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.

وتحدث في الجلسة الدكتورة اوتا بشرر أستاذ الفسيولوجيا العصبية في جامعة سارلاند، الألمانية، وأدار الجلسة الدكتورة شهيرة نوفل أستاذ الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة حلوان.


حيث أشار الدكتور السيد قنديل إلي أهمية عقد لقاءات علمية دولية يستطيع الباحثون خلالها من التعرف علي الجديد في مجالاتهم البحثية وكذلك تكوين شبكة تعاون علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي.

وأضاف الدكتور سامح سرور أن كلية الصيدلة تحرص علي عقد هذه اللقاءات في خطة الكلية للتواجد الدولي ورفع مهارات شباب الباحثين بالكلية.
 

كلية الصيدلة جامعة حلوان
كلية الصيدلة جامعة حلوان
كلية الصيدلة جامعة حلوان
كلية الصيدلة جامعة حلوان
كلية الصيدلة جامعة حلوان
كلية الصيدلة جامعة حلوان
كلية الصيدلة جامعة حلوان جلسة الويبنار الدولي تنظيم انتقال الإشارات العصبية الخلايا العصبية الحسية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب خلال ساعات وهذا ثمن عيار 21 الآن

الخارجية القطرية تعلن اتخاذ إجراء جديد مع حماس بشأن الإفراج عن الأسرى

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

أكثر اللاعبين حقارة.. تغريدة غامضة من نجم الزمالك السابق| من يقصد؟

حقق الدوري الإنجليزي للشباب ويريد الأبيض.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

لهذا السبب يخشى لاعبي الدوري المصري التعاقد مع بيراميدز

عواصف رملية وترابية بعد 48 ساعة.. الأرصاد تعلن خبرا عاجلا للمواطنين| فيديو

وعد رسمي من الحكومة والكيلو بـ27 جنيها بدل 50|مفاجأة بشأن أسعار السكر

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان تواصل جهودها للتخفيف عن أعباء العاملين بها

لطلاب جامعة حلوان.. التسجيل بالبرامج التدريبية بمركز اللغات عبر هذا الرابط

انطلاق برنامج التميز .. تكوين أجيال بعقليات واعدة قادرة على التحدي بالجامعات المصرية | طلاب وأساتذة

العلاقات الدولية بحلوان: نحرص على تسهيل إجراءات التقدم للمنح والتعريف بها للباحثين

ترشيحاتنا

بأسعار وشروط زمان.. فرصة لامتلاك شقة 90 مترًا 3 غرف وصالة جاهزة للتسليم

مداهمات في 4 مناطق.. إجراء عاجل من ألمانيا ضد حماس ومؤيديها بالبلاد

الحرب تشتعل.. أعنف يوم بين إسرائيل وحزب الله| ماذا ينتظر لبنان بعد مقتل ابن الرعد؟

قطار وقف العدوان الإسرائيلي يصل فرنسا.. هل تستطيع باريس فعل شيء لغزة؟

يعادي المسلمين والمهاجرين.. اليمين المتطرف يفوز بالانتخابات التشريعية في هولندا

سرقة قمصان لاعبي الزمالك من داخل النادي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بـ 12 و27.. انخفاض أسعار السكر وطرح 170 ألف طن بالأسواق

لوك جديد.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها

لأشهى أطباق الفطور.. طريقة عمل البيض بالبسطرمة

احترس من التخاريف| خوارزمية الفيسبوك تسيطر على الملايين..فهل غرضها مسح القضية الفلسطينية

فيديو

باباكي فخور بيكي.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بسبب هذه الصورة| ما القصة؟

أبسط حقوقها تحولت لأمنية.. مقطع فيديو لطفلة فلسطينية يفطر القلوب.. شاهد

جنون.. أول تعليق من ميسي على أعمال الشغب في مباراة الأرجنتين والبرازيل |فيديو

مطلعش تسريب غاز.. سر الرائحة الغريبة المنتشرة بالقرية الذكية|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ