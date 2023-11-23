صيدلة حلوان تنظم ويبنار دولي عن الإشارات العصبية

عقدت كلية الصيدلة بجامعة حلوان جلسة الويبنار الدولي الذي تنظمه بشكل دوري شهريا، حيث تناولت جلسة شهر نوفمبر الحالي كيفية تنظيم انتقال الإشارات العصبية في الخلايا العصبية الحسية.

وعقدت الفعاليات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.

وتحدث في الجلسة الدكتورة اوتا بشرر أستاذ الفسيولوجيا العصبية في جامعة سارلاند، الألمانية، وأدار الجلسة الدكتورة شهيرة نوفل أستاذ الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة حلوان.



حيث أشار الدكتور السيد قنديل إلي أهمية عقد لقاءات علمية دولية يستطيع الباحثون خلالها من التعرف علي الجديد في مجالاتهم البحثية وكذلك تكوين شبكة تعاون علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي.

وأضاف الدكتور سامح سرور أن كلية الصيدلة تحرص علي عقد هذه اللقاءات في خطة الكلية للتواجد الدولي ورفع مهارات شباب الباحثين بالكلية.

