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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدون شروط مالية.. عواد يوافق على التجديد للزمالك

صدى البلد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل التجديد مع حارس مرمى الزمالك عبر فيسبوك. 

وكتب: “محمد عواد يوافق على تجديد عقده مع الزمالك بدون أي شروط مالية”.

أدى محمد عواد وعبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات  قوية تحت قيادة محمد عبد المنصف مدرب الحراس، خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.  

 

وركز  محمد عبد المنصف مع الثلاثي على تدريبات سرعة رد الفعل بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الكرات العرضية، والتصدي للتسديدات من مسافات قريبة للمرمى.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

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