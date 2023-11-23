استعداداً للكونفدرالية.. الزمالك يركز على الجوانب الفنية والخططية في مران اليوم

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال على الجوانب الفنية والخططية في مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني وأحمد مجدي المدرب المساعد بالتركيز على بعض النواحي الفنية والجمل الخططية في مران اليوم لتطبيقها في مباراة بطل ليبيا المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

وفي نفس الوقت خصص الجهاز الفني فقرة خاصة للتسديد على المرمى والتعامل مع العرضيات.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية