غنيم: الدولة تدخل في المرحلة الثانية من مراحل الاستصلاح الاقتصادي| فيديو

قال الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إن الاقتصاد المصري شهد عملية بنائية في العشر سنوات الماضية، لم يشهدها منذ عصر محمد علي.

أيمن غنيم: تم تطوير البنية التحتية

وأضاف “غنيم”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "DMC"، أنه تم تطوير البنية التحتية، وشبكة الطرق، والكباري، بالإضافة إلى تنمية الأقاليم المختلفة، سواء في سيناء أو الصعيد، ومنطقة قناة السويس الجديدة، والمناطق التي كانت تفتقر إلى التنمية والخدمات.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تدخل في المرحلة الثانية من مراحل الاستصلاح الاقتصادي، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تحاول استغلال كل ما تم القيام به من بنية أساسية وإصلاح هيكلي.