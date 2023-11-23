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رئيس التحرير
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ديني

الأنظمة الاقتصادية المعاصرة وعلاقتها بالتطورات التنموية العالمية.. ندوة بجامعة الأزهر

صدى البلد

 نظم مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر ندوة علمية تحت عنوان: (الأنظمة الاقتصادية المعاصرة وعلاقتها بالتطورات التنموية العالمية).

وذلك في إطار نشاطه العلمي الكبير الذي يحرص عليه دائمًا والذي يعد امتدادًا لرسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث. 

صرح بذلك الدكتور محمد السيد برس، المستشار المالي بجامعة الأزهر مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، وأوضح أن الندوة العلمية حاضرت خلالها الدكتورة زينب الأشوح، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد الأسبق بكلية التجارة بنات بالقاهرة.

مضيفًا أن الندوة قامت بإلقاء الضوء على الأنظمة الاقتصادية المعاصرة، وبيان العلاقة بين الأنظمة الاقتصادية المعاصرة والتطورات التنموية العالمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حامد أبو طالب، عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة سابقًا عضو مجمع البحوث الإسلامية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بكليتي: التجارة بنين وبنات بالقاهرة.

جامعة الأزهر الدكتور أحمد الطيب

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