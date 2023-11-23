أمين تنظيم مستقبل وطن بالبحر الأحمر: الرئيس قاد مصر إلى دولة حديثة

قال المهندس أحمد الدقاق، أمين تنظيم مستقبل وطن البحر الأحمر، وعضو الجمعية العمومية لنقابة الزراعيين، خلال مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، الذي نظمته نقابة الزراعيين بالبحر الأحمر، اليوم الخميس، أن جميع فئات الشعب المصري متواجدة اليوم بمدينة الغردقة لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادة البلاد في هذه المرحلة الحرجة بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ.

وأكد أن تأييدنا اليوم جاء شهادة على المشروعات القومية التي شهدتها مصر خلال الأعوام الماضية في فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وما شهدته البلاد من إنجازات على كل المستويات.

وأكد أن الرئيس قاد مصر إلى دولة حديثة، مشيرا إلى أن مصر كانت ومازالت سداً منيعاً في الوقوف ضد محاولة تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح، أن الدور الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، ورفض ما تنادي به السلطات المحتلة من تهجير أهل غزة وترك أراضيهم، فالهدف الرئيسي لمصر دائما الحفاظ على سلامة المدنيين، وحقن الدماء، وحل القضية الفلسطينية.