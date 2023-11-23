أيرلندا: نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى بعد حادث طعن في دبلن

أعلنت الشرطة الأيرلندية اليوم الخميس، نقل خمس أشخاص بينهم ثلاثة أطفال إلى المستشفى بعد حادثة طعن في العاصمة دبلن.

وأوضحت الشرطة الأيرلندية أن حادثة الطعن في دبلن، لا تعتبر "إرهابية"، وفقا لما أوردته إذعة فرنسا الدولية، في نبأ عاجل.