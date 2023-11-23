مصطفى بكري: مصر قدمت 70% من حجم المساعدات الدولية لغزة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الكيان الصهويني يرتكب جرائم إبادة في غزة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يحمل إسرائيل المسئولية في عدم توصيل المساعدات لقطاع غزة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر قدمت 70% من حجم المساعدات الدولية لغزة، وهو ما يعكس الدور المصري القوي في تفديم الدعم للشعب الفلسطيني.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الرئيس السيسي أكد أن التهجير هو خط أحمر لمصر، إضافة إلى تأكيده أيضا أن مصر لن تقبل التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

قطاع غزة.

وأشار مصطفى بكري إلى أن مصر لم تغلق معبر رفح أبدا، مؤكدا أن مصر لها دور محوري في المنطقة، وبها 9 ملايين من الضيوف، كما قدمت 12 ألف طن من المساعدات التي دخلت قطاع غزة.