النادو تحذر لاعبي الدوري المصري من تناول الترامادول | تفاصيل

يتواجد بشكل مستمر ، مندوبي المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو المصري"، في مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ووضعت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات خطة خاصة لضمان تواجد ضباط الكشف عن المنشطات في أكبر قدر من مباريات الدوري، لسحب العينات من اللاعبين حسب الآلية المحددة طبقا للكود الدولي الذي حددته الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وتوقع بعض الرياضيين أن يقل مستوى بعض اللاعبين الذين يتناولوا الترامادول ، لزيادة طاقتهم ومجهودهم اثناء المباريات حيث أنه لاول مرة يدرج في قائمة المنشطات وفقا لقرار المنظمة الدولية الوادا

وكانت المنظمة المصرية النادو ، قد طالبت مرارا وتكرارا أن يدرج عقار الترامادول ، في قائمة المنشطات إلا أن الوادا لم تكن على اقتناع أنه منشط ، ولكن أقرت مؤخرا بإدراجه بداية من يناير 2024.

وحذرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات من تناول عقار الترامادول، موضحة أن الترامادول سيدخل ضمن قائمة المحظورات بداية من أول يناير 2024، لذلك ينبغي على الرياضيين بشكل عام أن يتجنبوا هذا العقار من الآن.

وأضافت أنه بداية من أول يناير 2024 أي عينة سيظهر بها الترامادول ستعتبر إيجابية ويقع صاحبها في المحظور ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وطالبت الأجهزة الطبية في الأندية بتوعية اللاعبين باستمرار من خلال التواصل مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لمتابعة كل ما هو جديد في مجال مكافحة المنشطات.

جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التعليم والتثقيف والوقاية.