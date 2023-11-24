عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النادو تحذر لاعبي الدوري المصري من تناول الترامادول | تفاصيل

الترامادول
الترامادول

يتواجد بشكل مستمر ، مندوبي المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو المصري"، في مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ووضعت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات خطة خاصة لضمان تواجد ضباط الكشف عن المنشطات في أكبر قدر من مباريات الدوري، لسحب العينات من اللاعبين حسب الآلية المحددة طبقا للكود الدولي الذي حددته الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وتوقع بعض الرياضيين أن يقل مستوى بعض اللاعبين الذين يتناولوا الترامادول ، لزيادة طاقتهم ومجهودهم اثناء المباريات حيث أنه لاول مرة يدرج في قائمة المنشطات وفقا لقرار المنظمة الدولية الوادا

وكانت المنظمة المصرية النادو ، قد طالبت مرارا وتكرارا أن يدرج عقار الترامادول ، في قائمة المنشطات إلا أن الوادا لم تكن على اقتناع أنه منشط ، ولكن أقرت مؤخرا بإدراجه بداية من يناير 2024.

وحذرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات من تناول عقار الترامادول، موضحة أن الترامادول سيدخل ضمن قائمة المحظورات بداية من أول يناير 2024، لذلك ينبغي على الرياضيين بشكل عام أن يتجنبوا هذا العقار من الآن.

وأضافت أنه بداية من أول يناير 2024 أي عينة سيظهر بها الترامادول ستعتبر إيجابية ويقع صاحبها في المحظور ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وطالبت الأجهزة الطبية في الأندية بتوعية اللاعبين باستمرار من خلال التواصل مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لمتابعة كل ما هو جديد في مجال مكافحة المنشطات.

جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التعليم والتثقيف والوقاية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تودع أزمة الدولار بقرار جديد.. ماذا فعل رئيس مجلس الوزراء؟

سعر الأخضر رسميًا الآن| مفاجأة بعد بيان حكومي عاجل بشأن التدفق الدولاري

انتهاء أزمة السكر نهائيًا بوعد رسمي من الحكومة.. ماذا يحدث خلال الأيام المقبلة؟

الإطاحة بثلاثي بينهم لاعبه المفضل.. كولر يستبعد نجوم الأهلي قبل لقاء ميدياما الغاني

مفاجأة مدوية بشأن استقالة حسام غالي من مجلس إدارة الأهلي

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع بمحال الصاغة

عواصف رملية وترابية من السبت.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا.. فيديو

الميركاتو الشتوي.. أول صفقتين سوبر لـ الأهلي | من هما ؟

ترشيحاتنا

السيسي يستقبل اليوم رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا في مباحثات ثلاثية بشأن غزة

في يومها الخامس.. الكوارث التركية تكشف عن آخر مستجدات السفينة المفقودة

جيش الاحتلال يزعم هدم نفق لـ حماس تم اكتشافه تحت مستشفى الشفاء.. فيديو

الطقس اليوم | ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة يصاحبه أتربة في الهواء

منذ بدء الهدنة.. دخول 7 شاحنات وقود إلى قطاع غزة حتى الآن

اتصالات مصرية مع إسرائيل وحماس لتثبيت اتفاق الهدنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت ابنة هيفاء وهبي يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

نشرة المرأة والصحة| أدوية تباع بالصيدليات للوقاية من البرد.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023

تخفيضات 70%|كل ما تريد معرفته عن أوكازيون الجمعة البيضاء..فرصة للشراء لن تتكرر

انتبهوا من آخر الليل.. مقطع فيديو يحبس الأنفاس لعشاق الطبيعة.. شاهد

فيديو

أرحب بـ الهدنة الإنسانية في غزة.. تصريحات السيسي عن تهجير الفلسطينيين وبدء الهدنة

رقص وزغاريد .. أول لقطات حفل زفاف سمر حمزة لاعبة المصارعة| فيديو وصور

سقط مغشيًا عليه ولا يستطيع القيام بمهامه الوظيفية.. تفاصيل مرض نتنياهو

شقق بأسعار مميزة وبالتقسيط.. مبادرة جديدة من الإسكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

اﻟﻤﺰﻳﺪ