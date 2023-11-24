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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 24-11-2023.. التزم بالميزانية

الابراج
الابراج

يمتاز مولود برج الجدى بالمثالية والحنان، ما يجعله شخصية محبوبة من الجميع سواء فى عمله أو فى محيط سكنه، كما يمتلك عقلية تجارية مميزة تساعده على ابتكار العديد من الأفكار المختلفة.

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برج الجدى في حظك اليوم  الجمعة 24-11-2023


يتسم مولود برج الجدى بحبه الشديد للحياة، وميله للجلوس بالأماكن الهادئة فى الكثير من الأحيان، كما يعشق عمله ويتقنه جيداً، وينفذ المطلوب منه ولا يتسبب فى إثارة المشاكل بين زملائه.
مشاهير برج الجدى
ومن مشاهير برج الجدى الرئيس الراحل أنور السادات، ويقدم صدى البلد، توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا
تمكن من الحفاظ على عملك والاستمرار نحو التقدم وإنجاز المهام المطلوبة منك، واحرص على أخذ الأمور على محمل الجد حتى تنجح فى عملك وتتقدم.
حظك اليوم برج الجدي ماليا
برج الجدي اليوم كن على دراية بعادات الإنفاق ، من السهل أن تنشغل باللحظة وتفرط في الإنفاق ، لكن من المهم الحفاظ على الاستقرار المالي ، التزم بالميزانية وتأكد من التوفير حيث يمكنك ذلك ، لا تتحمل أي مخاطر مالية لا يمكنك تحملها.
برج الجدى اليوم عاطفيا
ربما تحدث بعض المشكلات التى تبعدك عن الحبيب لفترة ما، ولهذا عليك أن تحاول إصلاح الأمور بينك وبينه، فهذا أفضل لأنك دائمًا مشغول عنه ولا تشاركه اهتماماته.
برج الجدى حظك اليوم على الصعيد الصحى
ولتتمكن من الاستمرار فى العمل، حاول الحصول على بعض الراحة، كما عليك تجنب الروتين اليومى الممل والمرهق، حتى تتحسن حالتك النفسية.

برج الجدى وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:
يجب اتخاذ الحذر من تحمل عبء القيام بعدد كبير من الأعمال دفعة واحدة، فتجد نفسك مُحمل بما لا طاقة لك به، لذلك عليك وضع جدول زمنى لإنجاز المطلوب منك.

يوم الحظ: السبت
لون الحظ: رمادي
رقم الحظ: 4
التوافق اليومي لبرج الجدى
الأكثر توافق اليوم: السرطان ، الجدي
التوافق العادل: الجوزاء ، الأسد ، القوس ، الدلو
الأقل توافق اليوم: برج الحمل ، الميزان

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