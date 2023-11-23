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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الرجل الأصلع الأكثر وسامة في العالم.. لقب مثير للجدل من الفائز به؟

ويليام
ويليام

فاز الأمير ويليام بلقب الرجل الأصلع الأكثر جاذبية لعام 2023، حسب دراسة أجرتها وكالة Reboot، متفوقًا على النجم الأمريكي فين ديزل، الذي حصد اللقب العام الماضي.

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وتركز الدراسة على تكرار البحث عن أسماء الرجال الصلع إلى جانب بعض الكلمات، الطول، الجاذبية، ونسبة الوجه، المعروفة أيضًا باسم "النسبة الذهبية، ومدى لمعان فروة الرأس، نبرة الصوت وحتى صافي الثروة.


وجاءت درجة "الأكثر إثارة" من أصل 10 لصالح أمير العائلة المالكة البريطانية بمجموع نقاط 9.88.


ووفق الدراسة، تقترب ثروة الأمير ويليام من 100 مليون دولار ويبلغ طوله 1.91 متر.. كما سجل أيضًا 9.91 درجة مثيرة للإعجاب في "الجاذبية الصوتية" وحصل على 8.90 من 10 لفروة رأسه "اللامعة".

الثاني والثالث
ومن ناحية أخرى، جاء فين ديزل في المركز الثاني بمجموع نقاط 8.81، فيما جاء جيسون ستاثام في المركز الثالث برصيد 8.51.

فيما جاء مؤسس أمازون والملياردير جيف بيزوس في المركز الخامس برصيد 7.12. واحتل صامويل إل جاكسون ومايكل جوردان ودواين جونسون المراكز الرابع والسادس والسابع على التوالي

ويليام فين ديزل اللقب

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