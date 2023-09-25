ويليام فوكنر .. فاز بجائزة نوبل | واتّسمت موضوعاته بالغموض والتعقيد

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الكاتب الأمريكي ويليام فوكنر، الحائز على جائزة نوبل، وقد كتب العديد من الروايات والقصص القصيرة والنصوص السينمائية والشعر والمقالات والمسرحيات.

ميلاد ويليام فوكنر

ولد في عام 1897 في ولاية مسيسيبي الأمريكية، وكان يتمتع بمعرفة عميقة بتاريخ عائلته، وخاصة جده العقيد ويليام فوكنر الذي شارك ببسالة في الحرب الأهلية وساهم في بناء سكة حديد محلية وكتابة رواية رومانسية شهيرة تحمل عنوان "الوردة البيضاء لممفيس".

في يوليو 1918، وعن عمر يناهز الحادية والعشرين، انضم فوكنر إلى سلاح الجو الملكي البريطاني كطيار متدرب، مدفوعًا بأحلام المجد العسكري وبعد خيبة أمل في علاقة غرامية، انتقل مع عائلته إلى أكسفورد في المملكة المتحدة، ثم عمل في مكتبة نيويورك لمدة ثلاثة أشهر، وفي خريف عام 1921، عاد إلى أكسفورد وأصبح مديرًا لمكتب البريد في الجامعة، لكنه استقال فيما بعد وفقًا لموسوعة بريتانيكا.

بداية أعمال ويليام فوكنر

في عام 1924، حصل على دعم مالي من فيل ستون الذي ساعده في نشر مجموعة شعرية تحمل عنوان "The Marble Faun"، وقد كتب أيضًا بعض القصص القصيرة في ذلك الوقت، ولكن أول محاولة جادة له في كتابة الروايات كانت خلال زيارته لنيو أورلينز لمدة ستة أشهر بدءًا من يناير 1925 وانتهاءً في يوليو. بعدها قام بجولة في أوروبا استغرقت خمسة أشهر، بما في ذلك إقامته في باريس.

في غضون ذلك، أنجز فوكنر روايته الأكثر تقنية "الصخب والعنف"، وكان يعتقد أنها لن تنشر بشكل دائم ولن يكون عليه أن يتنازل عن التجارة في السوق الأدبية. ومع ذلك، تم نشر الرواية رغم صعوباتها وحققت نجاحًا نسبيًا منذ صدورها في أكتوبر 1929. ومنذ ذلك الحين، استمر فوكنر في التقدم ككاتب، مستكشفًا مواضيع ومجالات جديدة وتحديات تقنية جديدة. وقد اتخذ قرارًا بتكتابة قصص تحت رعاية نفسه وتأسيس عمله الأدبي.

ومن بين أعماله الأخرى المعروفة تشمل رواية "ضوء في أغسطس" ورواية "مقبرة العموم" ورواية "الصوت والغضب" ورواية "العمى" ورواية "سنتورينو" ورواية "ترجمة من الصينية" ورواية "أسفل هذا الطريق" ورواية "يوكنتا" ورواية "المدينة" ورواية "الوقت والنهر".

وتُعتبر أعمال ويليام فوكنر معقدة وغامضة، وتتعامل مع مواضيع مثل الهوية والعنصرية والذاكرة والتاريخ والعائلة والعنف، وقد تأثر بشكل كبير بالتجارب الجنوبية الأمريكية وتاريخ المنطقة وثقافتها وتحولاتها. يُعتبر فوكنر واحدًا من أعظم كتاب القرن العشرين وله تأثير كبير على الأدب الأمريكي والعالمي.

تُوفي ويليام فوكنر في 6 يوليو 1962، ورغم أنه لم يحقق شهرة جارفة أثناء حياته، إلا أنه تم تقديره واعترافه به ككاتب كبير بعد وفاته، ونال العديد من الجوائز والتقديرات عن أعماله الأدبية المتميزة.