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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

سيارات خيالية| كتاب جديد لعبدالله صالح في معرض الكتاب.. تفاصيل

صدى البلد

صدر عن دار الأمل للنشر كتاب "سيارات خيالية" للكاتب عبدالله صالح، والمنتظر مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب المقبل.

 

‎وقال الكاتب، في تقديمه الكتاب "مع التقدم الهائل في الصناعات دائماً ما ننتظر كل جديد في عالم السيارات حيث التطور والحداثة لذلك يبدع المصممون في تصميم وصناعة السيارات، وقد شغلت الساحة كثير من الشّركات العملاقة والعالمية التي جعلت من عالم السيارات ساحةً للتنافس وفرض الهيمنة.

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‎وتابع عبدالله صالح: "ولذلك دائماً ما تتسابق هذه الشركات في إيجاد حلول للعملاء وتلبية احتياجاتهم من خلال الاهتمام بالجمالية والرفاهية والراحة المطلقة للسيارات، ومن هنا نأتي لنقول إن عالم السيارات مليء بالمعجزات

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