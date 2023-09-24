عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إقبال كبير على فعاليات مبادرة أنت الحياة بقصور ثقافة السويس

صدى البلد

استقبل مركز شباب قرية العمدة بالسويس، اليوم، أولى فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بمبادرة "أنت الحياة"، والتي تقام بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وتستمر لمدة ستة أيام حتى 28 سبتمبر الحالي.

بدأت الفعاليات بمحاضرة بعنوان "أضرار الزواج المبكر وأثره على المجتمع" أشارت خلالها عبير علي مدير عام بالمجلس القومي للسكان، أن الزواج المبكر يتسبب في حدوث عدد من المشكلات الصحية، مؤكدة ضرورة زيادة حملات التوعية التثقيفية بأضراره، مع الاهتمام بالتعليم لدوره الكبير في تغيير مسار وفكر الإنسان وانعكاسه الإيجابي على المجتمع.

txt

ذكرى ميلاد سيد حجاب.. ديباجة دستور 2014 تعكس مواقفه وأعماله الوطنية

txt

مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية تحتفل بمئوية الأستاذ وتكرم الفائزين بالجائزة التشجيعية

كما عقدت محاضرة أخرى بعنوان "التربية الصحيحة للأطفال" تناولت بها د. فاطمة يوسف استشاري أسري تربوي بجامعة القاهرة، سبل تربية الأبناء مع ذكر العديد من المناهج التربوية لتقويم الأطفال واتباع السلوكيات الصحيحة، وأوضحت أنه كلما تم البدء مبكرا كلما كانت النتائج أفضل، وفي الختام فتح تم باب النقاش مع سيدات القرية.

وشهدت الفعاليات المنظمة بالتعاون بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، عرضا فنيا لفرقة كورال السويس القومي بقيادة المايسترو غريب غندور، تغنت خلالها بأجمل الأغاني الطربية والوطنية، كما أقيمت ضمن الفعاليات المنفذة بإشراف فرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، ورشة رسم على الوجوه للأطفال وسط بهجة وسرور وتجاوب منهم، بجانب ذلك دشن معرض كتب يتضمن أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة، وإصدارات النشر الإقليمي، واختتم اليوم الأول  بورش حرفية لتصنيع منتجات حلي وأشغال الجلود.

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة تقدم أسابيع ثقافية مكثفة ضمن مبادرة "أنت الحياة" برعاية وزارة الثقافة، وضمن فعاليات التعاون مع مؤسسة حياة كريمة، والتي تشهد إقبالا وتفاعلا كبيرا، واختتمت الهيئة فعالياتها المتنوعة بالمبادرة مؤخرا بقرى عدة محافظات منها الجيزة ودمياط والإسماعيلية.

ثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة العامة لقصور الثقافة المجلس القومي للسكان هيئة قصور الثقافة ثقافة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة أمم أفريقيا 2023.. منتخب مصر يبتعد عن عُقدته.. ومنافس شرس في الانتظار

بعد كارثة دانيال .. ظاهرة تضرب محافظات مصر| تحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية| عملاق ليفربول يطلب نجم مصر.. ومفاجأة زملكاوية تدفعه للرحيل

خدت قلبي معاك .. وفاة الفنان الشاب أحمد عصام بشكل مفاجئ

تبلغ قوته 8.5 ريختر.. العالم الهولندي يتنبأ بزلزال مدمر خلال ساعات

انتهاء أزمة قيد لاعبي الزمالك رسميا| تفاصيل مثيرة

VAR ورطني.. مفاجأة مدوية في تقرير حكم مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

ابني في الوصية | محمد جمعة ينعى الفنان الراحل أحمد عصام

ترشيحاتنا

حفرة بعمق 7 أمتار.. محاكمة سبعة أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار

الصلاة على النبي في ذكرى مولده.. من أفضل طرق الاحتفال

عامر حسين يفجر مفاجأة بشأن مشاركة الزمالك في كأس السوبر

الإمارات من مجلس الأمن: على إيران إنهاء احتلال الجزر الثلاث

لماذا صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها؟.. اغتنمها لـ 5 أسباب

هل يخفف العذاب عن أبي لهب كل يوم اثنين؟ بسبب فرحته بمولد النبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل بين فكيه.. تمساح يركض في شوارع فلوريدا

طريقة تحضير معجنات النقانق

طريقة تحضير وصفة الجلاش باللحم ودبس الرمان

ظاهرة غريبة تحدث لكوكب الأرض آخر الأسبوع .. ما القصة؟

فيديو

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ