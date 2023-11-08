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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هو الأصل .. إعلامي شهير يشيد بأداء عواد

صدى البلد

أشاد الإعلامي مينا ماهر بأداء عواد في مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

وكتب ماهر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" عواد هو الأصل احسن جون في مصر ".

فاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد أن قدم الفريقين متعة كروية بالتقدم والتعادل 3-3 ، في نصف نهائي كأس مصر ، ليتأهل لنهائي كأس مصر أمام الأهلي لنكون على موعد مع قمة كروية جديدة بين القطبين .

وكان بيراميدز قد نجح للمرة الثالثة في التقدم على الزمالك عن طريق محمد حمدي الظهير الايسر في نصف نهائي كأس مصر بالوقت الاضافي للقاء ، ثم تعادل ناصر منسي للابيض للمرة الثالثة.

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