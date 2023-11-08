هو الأصل .. إعلامي شهير يشيد بأداء عواد

أشاد الإعلامي مينا ماهر بأداء عواد في مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

وكتب ماهر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" عواد هو الأصل احسن جون في مصر ".

فاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد أن قدم الفريقين متعة كروية بالتقدم والتعادل 3-3 ، في نصف نهائي كأس مصر ، ليتأهل لنهائي كأس مصر أمام الأهلي لنكون على موعد مع قمة كروية جديدة بين القطبين .

وكان بيراميدز قد نجح للمرة الثالثة في التقدم على الزمالك عن طريق محمد حمدي الظهير الايسر في نصف نهائي كأس مصر بالوقت الاضافي للقاء ، ثم تعادل ناصر منسي للابيض للمرة الثالثة.