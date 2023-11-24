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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد بدء سريان الهدنة.. خروج سيارات إسعاف تحمل عشرات الجرحى إلى مصر

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام العربية في نبأ عاجل ، اليوم الجمعة، أنه بعد بدء سريان الهدنة في غزة، خرجت سيارات إسعاف تحمل جرحى إلى مصر.

كما قالت أنه مئات الشاحنات دخلت المحملة بالمساعادت الإغاثية إلى غزة من معبر رفح.

كما بدأ المستشفى الميداني الإماراتي في الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مع سريان اتفاق الهدنة. 

وقال مراسل سكاي نيوز أنه سيجري نقل المستشفى عبر 3 مراحل من مدينة العريش إلى داخل غزة، على أن يتم افتتاحُه في غضون أسبوع.

في هذا السياق، توجه رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، اليوم الجمعة، بالشكر لكل من مصر وقطر على جهودهم في دخول “الهدنة الإنسانية” حيز التنفيذ منذ صباح اليوم.

وقال سوناك عبر صفحته الرسمية على موقع "إكس" إن هذه الهدنة الإنسانية أمر بالغ الأهمية لإنهاء الأسرى الذين تحتجزهم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ودخلت "الهدنة الإنسانية" في قطاع غزة حيز التنفيذ، في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي بحق الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتسمح الهدنة، التي جرت برعاية قطرية أمريكية مصرية، بإطلاق سراح 50 أسيرًا لدى حماس، بينما تقوم إسرائيل بإطلاق سراح 150 أسيرًا فلسطينيًا.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، للإفراج عن عدد من المعتقلين من النساء والأطفال والرجال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.

وفي الساعات الأخيرة قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ، شن الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، طالت مدارس تؤوي نازحين ومستشفيات ومنازل، أسفرت عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

وخلال أيام الهدنة، لن يتمكن 1,7 مليون نازح إلى جنوب قطاع غزة، من العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم التي طال غالبيتها القصف ولحق بها الدمار في وسط وشمال القطاع، أو حتى البحث عن أفراد عائلاتهم المفقودين، بعد أن هددت قوات الاحتلال التي اجتاحت بدباباتها وآلياتها العسكرية تلك المناطق، باستهدافهم.

بينما ستحاول طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، حيث يقدّر عدد المفقودين بنحو 7000 مواطن، بينهم أكثر من 4700 طفل وإمرأة، ما سيكشف مزيدا من الفظائع التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق شعبنا على مدار 48 يوما. 

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