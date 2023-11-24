الرقابة المالية: 48.7 مليار جنيه أقساط تأمينية محصلة خلال 8 شهور

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع في قيمة الأقساط التأمينية خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضي بنسبة 29.9% على أساس سنوي.

وكشفت الرقابة المالية أن قيمة الأقساط التى حصلتها شركات التأمين من عملائها خلال الـ8 أشهر الأولي من 2023 بلغت 48.7 مليار جنيه مقابل 37.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2022، بمعدل نمو 29.9% .

وأوضح التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية حول أداء القطاع المالي غير المصرفي خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2023، أن قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 23.9 مليار جنيه خلال الـ8 أشهر الأولي من 2023 مقابل 15.1مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022،بنمو 57.9 %.

وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن قيمة الأقساط المحصلة من نشاط الأشخاص وتكوين الأموال بلغت 24.7 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أغسطس 2023 مقارنة بـ22.3 مليار جنيه في نفس الفترة العام السابق بارتفاع 10.9%.

وأظهر تقرير الرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من نشاط التأمين التجاري ارتفعت بنحو 36.3 % لتسجل 43.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2023، مقارنة 31.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

تراجع أقساط عملاء التأمين التكافلي

وأشار تقرير الرقابة المالية إلى تراجع قيمة الأقساط المحصلة لعملاء شركات التأمين التكافلي إلى 5.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2023، مقابل 5.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022، بانخفاض قدره 4.9 %.