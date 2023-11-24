المشد يحذر من الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على فتاوي دينية

حذر أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، المواطنين من خطورة اعتمادهم على الفتاوي الدينية من خلال السوشيال ميديا.

وقال أحمد المشد، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية هند النعساني، إن هناك فرق بين المعلومات والفتوى الدينية، ولا يجوز الاعتماد على ما يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي.

واسترسل المعلومات الدينية يمكن الحصول عليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الفتوى الدينية لا يجوز الحصول عليها من أي مواقع دون الرجوع إلى الجهة المختصة بالفتوى.

وتابع: السوشيال ميديا لا تنشر إلا المعلومات الدينية، ولكن هذه المعلومات من الممكن أن تكون غير صحيحة، ولذلك لا يجب الاعتماد عليها.