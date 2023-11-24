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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المشد يحذر من الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على فتاوي دينية

أحمد المشد عضو مركز
أحمد المشد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

حذر أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، المواطنين من خطورة اعتمادهم على الفتاوي الدينية من خلال السوشيال ميديا.

 

وقال أحمد المشد، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية هند النعساني، إن هناك فرق بين المعلومات والفتوى الدينية، ولا يجوز الاعتماد على ما يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

واسترسل المعلومات الدينية يمكن الحصول عليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الفتوى الدينية لا يجوز الحصول عليها من أي مواقع دون الرجوع إلى الجهة المختصة بالفتوى.

 

وتابع: السوشيال ميديا لا تنشر إلا المعلومات الدينية، ولكن هذه المعلومات من الممكن أن تكون غير صحيحة، ولذلك لا يجب الاعتماد عليها.

 

الفتاوى الدينية أحمد المشد مركز الازهر العالمي للفتوى المعلومات الدينية السوشيال ميديا

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