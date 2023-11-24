نوفمبر شهر الخير بجامعة القاهرة.. الخشت يوزع المكافآت على العاملين

شهد شهر نوفمبر أنباء سارة ومبهجة لجميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس في جامعة القاهرة، حيث أعلن عن بعض القرارات التي تخص المكافآت التي يتم منحها للعاملين.

أنباء سارة لجميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس في جامعة القاهرة

وكان أول المفاجأة السارة في شهر نوفمبرعندما أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، زيادة مزايا صندوق الزمالة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للدراسة الاكتوارية للملاءة المالية للصندوق، بحيث يتم صرف المزايا الجديدة للصندوق ابتداءً من أول يناير 2023.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة اتخذت عددًا من الإجراءات التأمينية والمميزات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة سواء خلال فترة العمل وحتى البلوغ للمعاش، مشيرًا إلي أن الجمعية العمومية لصندوق الزمالة قررت زيادة مكافأة نهاية الخدمة من 190 شهرا إلى 220 شهرا بحد أقصي 150 ألف جنيه.

وزيادة مكافأة نهاية الخدمة للوفاة أو العجز الكلي المستديم من 190 شهرا إلى 220 شهرا بحد أقصي 150 ألف جنيه وحد أدني 75 ألف جنيه بدلًا من 55 ألف.

بالإضافة إلى زيادة مصروفات الجنازة من 3 آلاف إلي 7 آلاف عند تحقق خطر الوفاة.

وزيادة مكافأة نهاية الخدمة للأساتذة المتفرغين من 55 ألف إلي 75 ألف بعد عشر سنوات من بلوغ سن التقاعد القانوني أو في حالة الوفاة خلال العشر سنوات التالية لبلوغ سن التقاعد القانوني.

وتعديل الحد الأدنى للزيادة السنوية من 8% مركبة سنويًا إلي 6% مركبة سنويًا.

وعاد رئيس جامعة القاهرة ليدخل السرور والفرح على موظفين الجامعة، حيث أنه أثناء افتتاح الدكتور الخشت رئيس الجامعة أعمال تطوير مستشفى الطلبة بجامعة القاهرة قرر صرف 1000 جنيه مكافأة لجميع الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى تقديرًا لجهودهم وأدائهم المتميزة.

وأشاد الدكتور الخشت، بالأداء المتميز لمستشفى الطلبة في تقديم خدمات على أعلى مستوى للطلاب والعاملين، كما أثنى على الجهود المتميزة والخدمات المتكاملة التي قدمتها المستشفى خلال جائحة كورونا، موجهًا بضرورة استكمال التطويرات الخارجية للمستشفى وبما يوازي التطوير الداخلي ووضع نظام داخلي محكم.

كما قرر محمد الخشت، صرف مكافأة 1000 جنيه للأطباء والتمريض والعاملين بمستشفى الطلبة تقديرًا لجهودهم المتميزة وتفانيهم في العمل.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن مستشفى الطلبة تعمل على تقديم جميع الخدمات الطبية على أعلى مستوى لجميع منتسبي الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمجان، والتي يتمثل أهمها في توقيع الكشف الطبي، وإجراء الفحوصات والتحاليل، واجراء العمليات، وتوفير الأدوية، مع الحفاظ على أحقية الطلاب في تلقي العلاج بالمجان دون سقف مالي ومهما بلغت تكلفة العلاج ، بالإضافة إلى إجراء الكشف الطبي للطلاب المستجدين من الفرقة الأولى مع بداية العام الدراسي وفق جدول زمني محدد لكل كلية.

ولم تنتهي هدايا الدكتور الخشت عند هذا الحد حيث انه في جولة تفقدية مفاجئة للمدينة الجامعية للطالبات بالجيزة في إطار متابعته للخدمات المقدمة للطلاب المغتربين بالمدن الجامعية، وللاطمئنان على أعمال الصيانة وتحسين الكفاءة في بعض المباني بالمدينة الجامعية للطالبات.

قرر الدكتور محمد الخشت، صرف مكافأة شهر من الأجر الوظيفي للعاملين بشئون الطلاب والإسكان والمطبخ بمدينة الطالبات بالجيزة تقديرًا لجهودهم في رفع مستوى الرعاية والخدمات للطالبات المقيمات بالمدينة.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطالبات وتلبية احتياجاتهن مع توفير المناخ الأسري لهن وتشجيعهن على النجاح والتفوق، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة من اجل توفير الدعم والرعاية اللازمة لطلاب الجامعة بصفة عامة، مع تكثيف الجهود من أجل زيادة سبل الرعاية المقدمة لأبناء الجامعة من الطلاب المغتربين المقيمين بالمدينة الجامعية سواء من الطلبة المصريين أو الوافدين للدراسة بكليات الجامعة من الدول العربية أو الأفريقية، باعتبار أن المدن الجامعية ليست مجرد سكن للطلاب المغتربين فحسب وإنما هي بمثابة الأسرة البديلة في تقديم الرعاية للطلاب والطالبات في جميع النواحي العلمية والثقافية والرياضية.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة بها 5 مدن طلابية هي: مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد، وشهدت هذه المدن خلال الأعوام الماضية عمليات تطوير شملت رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية،، وتركيب شاشات وريسيفرات وأطباق استقبال القنوات الفضائية والكتب والمجلات بكل الغرف للترفيه وتثقيف الطلاب في أوقات الفراغ.