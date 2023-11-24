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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير اقتصادي: زيادة مطردة في معدل التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي

التبادل التجاري
التبادل التجاري

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن هناك زيادة مطردة في معدل التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي.

وأضاف أستاذ الاقتصاد خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الدولة عملت على توطين الصناعة، والذي كان بمثابة مفتاح سري لحل مشكلات الاقتصاد المصري، جراء التداعيات الاقتصادية العالمية، فضلًا عن زيادة مطردة في معدل التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي.

وكشف أستاذ الاقتصاد، عن أن مصر لديها مناخ جاذب في العملية الاستثمارية والأرقام، والتي تؤكد تدفق الاستثمارات في 2022 مقارنة 2021 والتي وصل فيها معدل النمو 122% خير دليل.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء إلى 5.8 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 5 مليارات دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 13%.

وأشار جهاز الإحصاء إلى أن قيمة إجمالي الصادرات الى دول الساحل والصحراء بلغت 4730 مليون دولار خـلال 2022 مقابل 4084 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة  قدرها 15.8%.

التبادل التجاري

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