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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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الهباش: لدينا 60 ألف شهيد ومصاب حتى الآن.. ونشكر مصر لوقوفها بجانب الفلسطينيين

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش

كشف الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تفاصيل جديدة بخصوص الهدنة التي تمت مع الجانب الإسرائيلي ولمدة 4 أيام.

وأكد " الهباش"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تن نيوز”، عبر فضائية "تن"، مساء اليوم الجمعة، أن النجاح الحقيقي في الهدنة، هو وقف إطلاق النار بصورة دائمة.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني،: نحن شعب مكلوم ومصاب في أعمق أعماقه؛ بسبب الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح أن لدينا أكثر من 60 أف ضحية ما بين شهيد وجريح في قطاع غزة والضفة الغربية ، مردفا أن وقف اطلاق النار لم يتوقف في الضفة الغربية.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي العشوائي تجاه الفلسطينيين العائدين الي منازلهم في قطاع غزة، متابعاً أن جيش الاحتلال يمنع الأهالي من العودة الي منازلهم واستمرار الانتهاكات ضد الشعب.

ولفت إلى أن العشرات من جثامين الشهداء في قطاع غزة لم نستطيع الوصول اليها بسبب القصف الإسرائيلي ولا يوجد ضمانات من الاحتلال في قصة الهدنة.  

دعم القضية الفلسطينية

وفي نفس السياق، ثمن دور المصري العظيم في دعم القضية الفلسطينية، واصفا مصر بأنها هي الدولة العربية التي قدمت أكبر عدد من الشهداء من أجل فلسطين، وأنها من أفشلت مخططات التهجير والتصفية التي تستهدف الشعب الفلسطيني.

واستطرد قائلا: مصر تعيد اليوم مواقفها النبيلة والأصيلة تجاه القضية الفلسطينية؛ من خلال جهودها في إتمام صفقة تبادل الأسرى والهدنة المؤقتة للحرب.

واختتم تصريحاته، مؤكدا أن مصر هي الدولة العربية الأقرب إلى فلسطين، وتقف بجانب القضية الفلسطينية منذ اندلاعها، لافتا إلى أن هناك 4 دفعات من تبادل الأسرى بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.

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