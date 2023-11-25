عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمانة المشروعات بـ مستقبل وطن تنظم مؤتمرا لدعم السيسي في الانتخابات

صدى البلد

نظمت أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب محمد كمال مرعي، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بمركز الأزهر للمؤتمرات بالقاهرة.

شارك في المؤتمر الجماهيري الحاشد كافة التشكيلات التنظيمية لأمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى محافظات الجمهورية، كما حضر النائب أحمد الجندي أمين التدريب والتثقيف المركزي ، والنائب سيد نصر أمين العمال والفلاحين المركزي فضلا عن حضور عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب من مجلسي النواب والشيوخ.

كما حضر المؤتمر الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والمهندس مصطفي أبو حديد رئيس الاتحاد النوعي لجمعية التنمية الاقتصادية للمشروعات الصغيرة، والدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين.

بدأ المؤتمر، بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الفلسطينين، ثم تم عرض فيلم تسجيلي لأهم انجازات الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة،التى تمت خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد النائب محمد كمال مرعي ، أمين شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب مستقبل وطن، أن قرار الحزب بتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، هو نتيجة الانجازات التي حققها الرئيس السنوات الماضية.

ولفت الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إلى نجاح الرئيس السيسي في انقاذ مصر من الفاشية الدينية وتحقيق خطط التنمية ومواجهة المؤمرات الخارجية.

وأشاد المهندس مصطفي أبو حديد رئيس الاتحاد النوعي لجمعية التنمية الاقتصادية للمشروعات الصغيرة، بالطفرة التنموية غير المسبوقة خلال عهد الرئيس السيسي في كل ربوع مصر.

وسلط الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين الضوء على اهتمام الدولة المصرية بالشباب والاجراءات التي اتخذتها لتمكينهم ودعمهم.

وأشار الدكتور محمد عبد الملك الأمين المساعد بأمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية، إلى دعم الرئيس السيسي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على جميع المستويات.

الرئيس السيسي المشروعات الصغيرة المستثمرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة النقد الأجنبي.. قرار حكومي جديد بشأن الدولار وبيع العقارات

انتهى بشكل رسمي.. هذا هو مصير فتوح مع الزمالك

بنطلون شمس الكويتية يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

بيضة فاسدة .. تصريح صادم من زميل محمد صلاح

غيابات مؤثرة للمارد الأحمر.. قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي وميدياما بدوري أبطال إفريقيا

بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي

الخطيب يرفض التكريم المادي في الإمارات .. ما الذي حدث؟

الأهلي يختار بديلا أجنبيا لـ علي معلول.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

حملة السيسي: 600 مليار جنيه استثمارات لتنمية سيناء خلال 10 سنوات

المصريين الأحرار ينظم مؤتمرا جماهيرياً بالصف لتأييد الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

استمرار إدخال الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى قطاع غزة من معبر رفح

مفاجأة بشأن صفقة عمر كمال عبد الواحد في الأهلي.. ما الجديد؟

بايدن: هناك فرصة حقيقة لتمديد الهدنة في غزة

فرج عامر يكشف حقيقة انتقال مروان حمدي لـ سموحة.. تفاصيل

يحيي راشد: مشروع العائلة المقدسة سيجذب أكثر من 30 مليون سائح لمصر|فيديو

«أنْفَس الأعراض».. كيف واجه الإسلام العنف ضد المرأة في يومه الدولي؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الملوخية؟

لوبتحب القهوة والشاي.. طرق فعالة للتخلص من الكافيين الزائد في الجسم

حقيقة توزيع دولارات على جمهور حفل محمد رمضان في موسم الرياض

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟

فيديو

أغرب التوقعات.. أمريكا تصبح أفقر دولة ومصير صادم للدولار| فيديو

ارتدوا الكمامة فورا.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

تحذير للمواطنين بشأن الأيام المقبلة.. تعرف على حالة الطقس من هيئة الأرصاد

فيديوجراف..أمنيتي أصحى بخير .. كلمات طفلة فلسطينية تهز قلوب العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ