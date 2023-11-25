علشان ما يتنصبش عليك| احذر قبل الشراء في الجمعة البيضاء.. كيف تستفيد من تخفيضات 70%؟

يعتبر شهر نوفمبر هو شهر التخفيضات على السلع والمنتجات التي ينتظرها الجميع على مدار العام، حيث ينطلق أسبوع التخفيضات بدءًا من الجمعة الأخيرة من الشهر وتستمر لمدة أسبوع، والبعض يبدأ في العروض مع بداية الشهر دون الإنتظار إلى الجمعة الأخيرة منه.

تخفيضات الجمعة البيضاء تصل لـ 70%

قدمت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية عن شعبة الملابس الجاهزة، كل ما يتعلق بتخفيضات الجمعة البيضاء وموعد التطبيق، مؤكدة ،خلال استضافتها مع الإعلامية داليا أيمن، مقدمة برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر قررت تعديل اسم الجمعة السوداء إلى الجمعة البيضاء كنوع من التفاؤل.

ولفتت إلى أن تخفيضات الجمعة البيضاء تكون آخر جمعة في شهر نوفمبر، مؤكدة أنه يتم تقديم تخفيضات كبيرة في الجمعة البيضاء، والتي تتزامن مع بداية موسم الشتاء، مضيفه أن الجمعة البيضاء تعتبر فرصة كبيرة لتنشيط حركة المبيعات خلال تلك الفترة التي تسبق موسم أعياد وكريسماس.

وطمأنت عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية، المواطنين بأن أي عروض أو تخفيضات يقدمها التجار يكون عليها رقابة شديدة، مشددة على ضرورة التأكد من وجود الأسعار على المنتج قبل وبعد التخفيض.

وأشارت سماح هيكل، إلى أن تخفيضات أسعار الجمعة البيضاء، يكون ليوم واحد فقط وأحيانا يمتد لفترة، مؤكدة أن ذروة التخفيضات تكون يوم الجمعة، تصل إلى 70% وفي بعض المحال الكبيرة يتم وضع نسب تخفيضات كبيرة على كل المنتجات الجديدة للموسم الشتوي، وهناك محال تضع التخفيضات على بعض المنتجات بنسب متفاوتة.

نصائح قبل الشراء في الجمعة البيضاء

لابد أن يراعي المستهلك بعض المعايير الهامة عند شراء أي سلعة أو منتج في عروض الجمعة البيضاء، منها..

ضرورة أن يتأكد المستهلك من صفات السلعة وطبيعها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ

التحقق من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية

الحرص على طلب فاتورة الشراء

ضرورة التأكد من تطبيق المحال التجارية لسياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض

طريقة اللجوء إلى حماية المستهلك

في حال تعرض المستهلك لإعلانات مضللة أو غش تجاري، عليه التقدم بشكوى على الفور إلى حماية المستهلك وذلك من خلال..