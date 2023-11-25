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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

المقاطعة وحبس سنة والدولارات| 3 أزمات لـ محمد رمضان في 48 ساعة..والجمهور لا يرحمه

محمد رمضان
محمد رمضان

عادة ما يحتل الفنان محمد رمضان التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأفعاله التي يراها البعض غير مألوفة، وأحدث أزماته الحكم عليه بالسجن لمدة عام، حيث احتل التريند خلال الساعات القليلة الماضية بالأزمة الثالثة له في أقل من شهر.

3 أزمات لـ محمد رمضان 

الحكم بالحبس على محمد رمضان 

فوجئ جمهور الفنان محمد رمضان بحكم محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المنعقدة بجنوب الجيزة، عليه بالسجن سنة غيابيًا بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد البنك التجاي الدولي CIB، حيث كان قد أعلن رمضان في وقت سابق عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي على موقع التواصل لتبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» أنه تم التحفظ على أمواله، موضحًا خلال الفيديو «أن موظف في أحد البنوك الخاصة أتصل به هاتفيًا يبلغه أنه تم التحفظ على أمواله، وأنه هو وماله ملك بلده وأهل بلده»، إلا أن محمد رمضان لم يكشف السبب وراء هذا التجميد.

تم التحفظ على 6 ملايين جنيه فقط من أموال الفنان محمد رمضان، والتي تعتبر تعويض خاص بورثة الطيار المتوفي ، أشرف أبو اليسر، تنفيذا للحكم القضائي الصادر لصالحهم، فيما أكد البنك الذي أشار إليه رمضان في الفيديو على أنه والتزامًا بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي، بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، كان لابد من التنويه أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونا بالحجز على أرصدة العملاء، فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك.

وشدد البنك أنه لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهة قضائية.

إلقاء دولارات على محمد رمضان في حفله بالرياض

فوجئ الفنان محمد رمضان، بينما كان يُغني في حفله الذي أًقيم في مدينة الرياض السعودية، بإلقاء الجمهور عليه بعض الدولارات المطبوع عليها صورته، وهو التصرف الذي دفع رمضان إلى إيقاف الحفل حتى يقوم بجمع جميع الدولارات المطبوع عليها اسمه وصوته.

وتعرض رمضان لانتقادات كثيرة بسبب هذا الموقف قبل أن يخرج ليوضح حقيقة ما حدث.

وعلق رمضان قائلًا: «انا منعت إن الفلوس تترمي، هي آه فلوس فييك ومش حقيقية بس مينفعش ندوس على الفلوس، وحتى لو بنمثل أسف على العطلة هنلمها ونكنل لأنب منعت الموضوع ده»

هجوم على محمد رمضان بسبب منتجات المقاطعة

الأزمة الثالثة خلال 48 ساعة فقط، كانت من جانب بعض متابعي محمد رمضان الذين استوقفهم، ظهور منتج مياه غازية ضمن منتجات المقاطعة في فيديو ظهر فيه محمد رمضان من داخل مكتبه.

محمد رمضان نشر عبر حسابه على انستجرام فيديو من تصوير ابنه علي، حيث ظهر جالسا وممسكا سيجارة وبجواره مشروب غازي من انتاج شركة أمريكية.

وعلق محمد رمضان على مقطع الفيديو قائلا : «وأنا بدرس فكرة مسلسلي القادم من مكتبي في الرياض.. ابني جه معايا المكتب قولتلوا قوم صور ڤيديو و لو عجبني هعملك راتب.. أنا بصراحة عجبني الڤيديو و عملتله جميل راتب الله يرحمه .. هو ده الڤيديو اللي صوره علي باشا».

وعلق متابعون على فيديو محمد رمضان ينبهونه للمقاطعة، حيث قال احدهم: “انت مش مقاطع يسطا”، بينما علق آخر: “ انت مش معانا ولا ايه يا رمضان .. مسمعتش عن المقاطعة”.

ولم يرد محمد رمضان على التعليقات او ينشر أي شيء بخصوص الأمر حتى الآن. 

 

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