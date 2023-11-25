معركة الاتحاد.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول .. يستعد عشاق كرة القدم لمواجهة نارية تجمع بين مانشستر سيتي وليفربول على ملعب الاتحاد في قمة الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز،

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول والقنوات الناقلة

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول .. يلتقي مانشستر سيتي وليفربول في تمام الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، وذلك على ملعب الاتحاد معقل السيتي في مدينة مانسشتر الإنجليزية، وستبث عبر قناة beIN SPORTS 1 الناقل الحصري للدوري الغنجليزي في الشرق الاوسط.

ترتيب مانشستر سيتي وليفربول في الدوري



يحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الذي يعود إلى صراع القمة بثقة كاملة للاستيلاء على الصدارة في مواجهة ستمثل تحديا صعبا لكتيبة جوزيب غوارديولا هذا الموسم، وكذلك لرجال يورجن كلوب في المباراة التي ستحدد بشكل كبير ملامح التنافس على لقب الدوري الإنجليزي.

مواجهة مانشستر سيتي وليفربول المرتقبة ستنطلق السبت في تمام الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة

رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح في الدوري الإنجليزي



بات الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول على أعتاب رقم تاريخي في مباراة الريدز أمام مانشستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

وذكر موقع ليفربول الرسمي، أن محمد صلاح حال تسجيله لهدف واحد فقط في المباراة، فهو سيصل لهدفه رقم 150 في مسيرته في الدوري الإنجليزي، حيث سجل صلاح 149 هدفا في مسابقة الدوري الإنجليزي، بواقع 147 هدفا مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي.

وأشار موقع ليفربول، إلى أن الفرعون المصري سيعادل رقم مايكل أوين نجم ليفربول السابق، في حال وصل للهدف رقم 150، ويصبح عاشر الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي.



كتابة تاريخ جديد

كما يدخل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، لقاء مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي وعينه على كتابة التاريخ، في اللقاء الذي سيقام على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتاج صلاح لتسجيل هدفين للوصول إلى 200 هدف منذ انضمامه إلى ليفربول، بحسب الموقع الرسمي للريدز.

وهناك 4 لاعبين نجحوا في تسجيل 200 هدف بقميص ليفربول وهم: "إيان راش 346 وروجر هانت 285 وجوردون هودسون 241 وبيلي ليديل 228".

كما يحتاج صلاح لتسجيل هدف واحد للوصول إلى 150 هدفا في البريميرليج، من بينهم هدفين، عندما كان لاعبا في صفوف تشيلسي.

وسبق أن سجل صلاح 11 هدفا في جميع المسابقات أمام مانشستر سيتي في 18 مباراة، ولا يتفوق على حصيلته بين لاعبي ليفربول سوى راش الذي سجل 15 هدفا.

جوارديولا يمدح ليفربول ومحمد صلاح



أنهال الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بالمديح على منافسه ليفربول تحت القيادة الألمانية لـ يورجن كلوب والفرعون المصري محمد صلاح.

جوارديولا و كلوب



وقال جوارديولا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: ”نحن أصدقاء قدامى، وكلانا يعرف الآخر بشكل جيد للغاية، من 8 الى 9 أعوام مرت على منافستنا ضدهم، واللاعبون قد تغيروا بالفعل، الموسم الماضي تلقوا العديد من الإصابات ولكنهم نادي كبير ونتتطلع لمواجهتهم“.

جوارديولا



وأضاف: ”إن قمت بمقارنة برشلونة وريال مدريد بنا، فإن مانشستر سيتي لم يتواجد على الساحة لمدة 20-30 عام، عكس ليفربول، نحن متواجدون فقط خلال آخر 10 أعوام، ومنذ ذلك الحين وهم منافسونا“.

محمد صلاح



وتابع بيب: ”كلوب هو من جعلني أفضل، جزء من مسيرتي كانت ضده وضد أنديته، دائمًا فرقه تكون قوية وسريعة للغاية.. لديهم لاعبين مثل داروين نونيز ومحمد صلاح، إنهم فريق رائع ونجوم مميزون بلا شك“.

هالاند وصلاح



ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، فيما يقع السيتي في الصدارة برصيد 28 نقطة.

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وليفربول

من المتوقع أن يدخل السكاي بلو اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى، إيديرسون، وفي الدفاع، ووكر، روبن دياس، جيفارديول، أكانجي، وفي الوسط رودري، برناردو سيلفا، جاك جريليش، فيل فودين، بينما في الهجوم جوليان ألفاريز، إيرلينج هالاند.

ليفربول

مانشستر سيتي

بينما من المتوقع أن يدخل ليفربول اللقاء بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى أليسون بيكر، وفي خط الدفاع ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، تسيميكاس، وفي وسط الملعب ريان جرافينبيرش، ماك أليستر، سوبوسلاي، أما الهجوم، محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.