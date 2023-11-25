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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي وميدياما والقنوات الناقلة بدوري أبطال إفريقيا| قناة مجانية

النادي الأهلي
النادي الأهلي

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني.. يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراته الاولي في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، عندما يستضيف ميدياما الغاني، في الجولة الأولى، من البطولة التي يحمل لقبها في النسخة الماضية.

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني

وتنطلق مباراة الأهلي وميدياما الغاني في تمام التاسعة مساء السبت، على استاد السلام، حيث يتواجد الفريق على رأس المجموعة الرابعة مع أندية شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

كولر عن مباراة الأهلي وميدياما

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية الفريق لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها مساء غدٍ السبت على استاد السلام في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وأضاف المدير الفني خلال حديثه اليوم بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «أتمنى أن يكون الفريق في كامل تركيزه غدا أمام ميدياما، وأن يكون لدى اللاعبين الرغبة في اللعب الهجومي، مع التركيز في الدفاع والذي لا يقل أهمية عن الشق الهجومي خلال المباراة».
وأشار كولر إلى أنه تحدث مع لاعبيه على أهمية الدخول في دور المجموعات بكل جدية، مع الوضع في الاعتبار أن هناك طرفا آخر وهو الفريق الغاني الذي يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه.
وواصل المدير الفني حديثه: «علينا أن نستغل وجود المباراة على ملعبنا ووسط جماهيرنا، وأن نكون أذكياء في التعامل مع الفريق الغاني؛ لتحقيق النتيجة التي نتطلع إليها».

وشدد كولر على أن الحصول على معلومات عن الفرق بشكل عام في إفريقيا ليس متاحا في الأغلب مثل أوروبا، وأنه حصل على ثلاث مباريات لفريق ميدياما وتعرف من خلالها على نقاط القوة والضعف للفريق.
واختتم مارسيل كولر حديثه قائلاً: «أتمنى أن يكون الفريق كاملا خلال التدريبات، ولكن الأهلي فريق كبير، ويشارك لاعبوه مع منتخبات وطنية، ورغم السفر وخوض مباريات إضافية، إلا أنه يراهن على خبرات اللاعبين في التعامل مع هذا الأمر».

مدرب ميدياما الغاني 

أكد إيفانز أدوتي، المدير الفني لميدياما الغاني، أنه لن يكتفي بالدفاع في مواجهة الأهلي، غدا السبت في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وأضاف إيفانز في المؤتمر الصحفي اليوم قبل مواجهة الأهلي: "سعيد بتواجدي في مصر وكل الأمور كانت على ما يرام منذ وصولنا للقاهرة، والأهلي رقم 1 في أفريقيا ونعرف أهمية وصعوبة اللقاء، لكننا جئنا ونحن نريد أن نظهر قدراتنا بشكل جيد في مباراة الغد".
وتابع: "لدينا أسرارنا الخاصة حول استعدادتنا للقاء، لن نكشف عنها لكننا سنركز على اختيار القائمة الأنسب للقاء وتوظيف كل لاعب في مكانه المناسب، وتألق بيرسي تاو في الفترة الأخيرة؟، المباراة غدا بين 11 لاعبا من كل فريق وأعرف أن الأهلي سيهاجم غدا، لكننا لن نعتمد على الدفاع فقط سنهاجم أيضا مع منع المنافس من التهديف".

واختتم : "أعرف أن جمهور الأهلي كبير وكمدير فني، أتوقع أن أرى الملعب ممتلئا عن آخره من جماهير الأهلي، ومستعدون للقاء الأهلي في أي ملعب ولن يكون هناك فارق بين اللعب في ستاد القاهرة أو السلام".


الأهلي عينه على الـ 3 نقاط


يطمح المارد الأحمر إلى تحقيق الفوز على منافسه بطل غانا وحصد الثلاث نقاط، في أولى مباريات مشواره بالمسابقة القارية، بعد التتويج بها في النسخة الماضية على حساب نادي الوداد البيضاوي.

وحصل النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية، بحضور 15 ألف مشجع، مباراة الفريق أمام ميدياما الغاني على ستاد السلام.


قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي أمام ميدياما الغاني


تذاع مواجهة الاهلي أمام بطل غانا بشكل مباشر عبر قنوات “بي إن سبورت” القطرية، وذلك كونها الناقل الحصري للمسابقة القارية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وستنقل أيضًا المواجهة الأولى للمارد الأحمر في البطولة الأفريقية بدور المجموعات عبر قناة “أون تايم سبورت” الأرضية الناقل لمباريات الأندية المصرية في البطولات القارية داخل مصر.

غيابات الأهلي المؤثرة أمام ميدياما الغاني


يفتقد النادي الأهلي، لخدمات مجموعة من اللاعبين في مباراته أمام ميدياما الغاني، في دوري أبطال إفريقيا، بسبب الإصابة.
- المغربي رضا سليم، يغيب عن الأهلي أمام ميدياما الغاني، وذلك لتنفيذ برنامجه العلاجي ‏والتأهيلي بعدما أجرى عملية جراحية مؤخرًا عندما تعرض لكسر في الترقوة‎.

- طاهر محمد طاهر، يغيب عن الأهلي أمام ميدياما الغاني، وذلك بسبب معاناته من إصابة عضلية، وبدأ الجهاز الطبي في تجهيزه للمباريات المقبلة.
- التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للأهلي، هناك شكوك في مشاركته أمام ميدياما الغاني، وذلك بسبب الإصابة التى يعانى منها مؤخرًا، ويتم حسم موقف اللاعب من خلال فحص طبي جديد.
 

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