ديمبلي يكسر حالة نحس عدم التهديف مع باريس سان جيرمان بعد 16 مباراة

تمكن عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، من كسر حالة النحس التي تلازمه منذ انضمامه لصفوف الفريق الباريسي، الصيف الماضي، قادما من برشلونة.

وسجل ديمبلي هدفا في الدقيقة 70، ليمنح "بي إس جي" التقدم على موناكو 3-1، في مباراة الفريقين بافتتاح الجولة 13 من الدوري، التى انتهت بخمسة أهداف مقابل هدفين لصالح الفريق الباريسي.

ويعد هذا الهدف، هو الأول لعثمان بالقميص الباريسي بعد 16 مباراة محلية وقارية في مختلف البطولات.

واستمر الصيام التهديفي للنجم الفرنسي مع باريس على مدار 11 مباراة بالدوري، و4 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

وانضم ديمبلي، 26 عاما، لصفوف باريس مقابل 50 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني.

ووقع الجناح الفرنسي عقدا مع "بي إس جي" يمتد 5 مواسم؛ حيث ينتهي في صيف 2028.

