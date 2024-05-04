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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

طريقة عمل المبكبكة الليبية على أصولها بالخطوات| شاهد

الشيف سارة سمير
الشيف سارة سمير

قدمت الشيف سارة سمير، نصائح للسيدات لقديم وصفات وأكلات شهية وسريعة، موضحة أن اللحمة الفلتو هي الأفضل مع المبكبكة الليبية لأنها معروفة من الكندوز الصغير وهو من أغلى أنواع اللحوم .

وقالت «سارة سمير» خلال برنامج «مطبخ البلد» المذاع على فضائية «صدى البلد»، إن طريقة عمل «المبكبكة الليبية» لا يضع عليها بهارات كثير ولا فلفل أسود ولكن يمكن حسب الرغبة، والأساسي يضع الملح وبابريكا وكركم.


طريقة عمل المكرونة الجارية «المبكبكة الليبية»


زيت 
لحمة 
بصلة كبيرة 
معلقة ثوم مفروم 
معلقة كبيرة ملح
بابريكا - كركم - فلفل أٍسود 
حبة طماطم كبيرة 
2 معلقة من معجون الطماطم 
لتر ماء مغلي 
مكرونة مرمرية

سارة سمير صدى البلد المبكبكة الليبية مطبخ البلد أكلات شهية

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