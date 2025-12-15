قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يتعاقد مع المحترف الأمريكي كلينثونى روبرت لدعم فريق السلة
نتنياهو أصبح منبوذ دوليا .. أكسيوس : رفض مصري للقاء الرئيس السيسي برئيس وزراء إسرائيل
الرياضة: تنسيق كامل مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول لأزمة أرض الزمالك
أشاد به ترامب.. من هو أحمد الأحمد بطل التصدي لهجوم سيدني؟
تدفق السحب الممطرة على هذه المناطق.. والأرصاد تحذر من أمطار على القاهرة الكبرى
هند صبري تتصدر ترنيد مؤشر البحث جوجل لهذا السبب
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 15 ديسمبر 2025
أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد أمر ضبطه وإحضاره للتعدي عليها
توروب يفاضل بين الثنائي لقيادة هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
عيار 21 يتراجع مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد القفزة الكبيرة
سعر الذهب الآن في مصر.. أفضل وقت لشراء عيار 21
علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء
رياضة

75 دقيقة.. المغرب ما زال متقدمًا والإمارات يبحث عن التعادل

منتخب المغرب
منتخب المغرب
حسن العمدة

مرت 75 دقيقة بتقدم منتخب المغرب على منتخب الإمارات بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع المنتخبين حالياً على ملعب إستاد خليفة الدولى، فى الدور نصف النهائى ضمن منافسات كأس العرب 2025.

وجاء هدف منتخب المغرب فى الدقيقة 28، بعد عرضية أكثر من رائعة من الناحية اليسري تصل داخل منطقة الجزاء ليقفز كريم البركاوي على أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن شباك الإمارات.

وجاءت تسديدة من كريم البركاوي لاعب منتخب المغرب من على حافة منطقة الجزاء أمسك بها حمد عبد الله المقبالي حارس مرمى الإمارات من منتصف مرماه في الدقيقة 7.

وسدد كايو لوكاس لاعب منتخب الإمارات كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن بقليل في الدقيقة 20.

وجاءت تسديدة من برونو دي أوليفيرا لاعب منتخب الإمارات من داخل منطقة الجزاء أمسك بها مهدي بنعبيد حارس المغرب من منتصف مرماه في الدقيقة 25.

وجاءت تسديدة من روبن أمارال لاعب منتخب الإمارات من داخل منطقة الجزاء ابعدها مهدي بنعبيد من يمين مرماه فتابعها كايو كانيدو بتسديدة ردت من القائم الأيمن في الدقيقة 47.

وجاء تشكيل المغرب على النحو التالي:

الحارس: المهدي بن عبيد

الدفاع: سفيان بوفتيني - مروان سعدان – حمزة الموساوي – محمد بولكسوت

الوسط: أنس باش – محمد ربيع حريمات

أمامهما: كريم البركاوي – أسامة طنان - أمين زحزوح

الهجوم: وليد أزارو

وجاء تشكيل الإمارات كالتالي:

حراسة المرمى: حمد المقبالي

الدفاع: روبين فيليب - لوكاس بيمنتا - ساشا إيفكوفيتش - خالد الظنحاني

الوسط: ماجد راشد - عصام فايز - نيكولاس خيمينيز

الهجوم: يحيى الغساني - برونو أوليفيرا - كايو لوكاس


 

