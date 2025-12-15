75 دقيقة.. المغرب ما زال متقدمًا والإمارات يبحث عن التعادل

مرت 75 دقيقة بتقدم منتخب المغرب على منتخب الإمارات بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع المنتخبين حالياً على ملعب إستاد خليفة الدولى، فى الدور نصف النهائى ضمن منافسات كأس العرب 2025.

وجاء هدف منتخب المغرب فى الدقيقة 28، بعد عرضية أكثر من رائعة من الناحية اليسري تصل داخل منطقة الجزاء ليقفز كريم البركاوي على أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن شباك الإمارات.

وجاءت تسديدة من كريم البركاوي لاعب منتخب المغرب من على حافة منطقة الجزاء أمسك بها حمد عبد الله المقبالي حارس مرمى الإمارات من منتصف مرماه في الدقيقة 7.

وسدد كايو لوكاس لاعب منتخب الإمارات كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن بقليل في الدقيقة 20.

وجاءت تسديدة من برونو دي أوليفيرا لاعب منتخب الإمارات من داخل منطقة الجزاء أمسك بها مهدي بنعبيد حارس المغرب من منتصف مرماه في الدقيقة 25.

وجاءت تسديدة من روبن أمارال لاعب منتخب الإمارات من داخل منطقة الجزاء ابعدها مهدي بنعبيد من يمين مرماه فتابعها كايو كانيدو بتسديدة ردت من القائم الأيمن في الدقيقة 47.

وجاء تشكيل المغرب على النحو التالي:

الحارس: المهدي بن عبيد

الدفاع: سفيان بوفتيني - مروان سعدان – حمزة الموساوي – محمد بولكسوت

الوسط: أنس باش – محمد ربيع حريمات

أمامهما: كريم البركاوي – أسامة طنان - أمين زحزوح

الهجوم: وليد أزارو

وجاء تشكيل الإمارات كالتالي:

حراسة المرمى: حمد المقبالي

الدفاع: روبين فيليب - لوكاس بيمنتا - ساشا إيفكوفيتش - خالد الظنحاني

الوسط: ماجد راشد - عصام فايز - نيكولاس خيمينيز

الهجوم: يحيى الغساني - برونو أوليفيرا - كايو لوكاس



